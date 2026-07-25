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    Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву

    Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву
    Фото: Акорда

    В медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец Главы нашего государства Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года. 

    Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву
    Фото: Акорда

    Затем Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.

    Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву
    Фото: Акорда

    Напоним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Омск Казахстан Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России Россия
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор