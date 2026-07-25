Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец Главы нашего государства Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года.

Фото: Акорда

Затем Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.

Фото: Акорда

Напоним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.