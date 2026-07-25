Поручение Президента выполнено — Ерлан Карин о включении сакральных объектов Казахстана в список ЮНЕСКО

По инициативе и при непосредственной поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева скальные мечети Мангистау (Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата, Сұлтан Үпі) внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Kazinform. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин.

Такое решение принято сегодня на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в городе Пусане.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Это знаковое событие в истории Казахстана. В последний раз объект нашего национального культурного наследия включался в престижный список ЮНЕСКО 22 года назад (в 2003 году в него вошел мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, в 2004 году — петроглифы Танбалы). В последние годы по инициативе Президента эта работа была возобновлена, выйдя на качественно другой уровень. В частности, в 2024 году на третьем заседании Национального курултая в Атырау Касым-Жомарт Токаев поручил начать работу по включению скальных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Занять достойное место в списке ЮНЕСКО — большая гордость для нас. Вместе с тем это историческое достижение возлагает на нас огромную ответственность, — отметил Ерлан Карин.





Фото: Министерство культуры и информации РК

Выступая на 48-й сессии Комитета, он подчеркнул, что скальные мечети Мангистау были не только местами молитв и поклонения, но и своеобразными центрами образования и просвещения того времени.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Эти скалы хранят историческую память нашего народа, заветы наших предков. Таким образом, ЮНЕСКО признала данные объекты выдающимся образцом многовековых духовных, культурных, архитектурных традиций.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Включение исторических объектов в список ЮНЕСКО еще сильнее привлечет внимание мирового сообщества к Казахстану, придаст новый импульс развитию отечественного туризма, откроет возможности для реализации инфраструктурных проектов.

Это лишь начало большой работы. На заседаниях Национального курултая в Атырау, Туркестане и Кызылорде Глава государства поручил всесторонне активизировать работу по включению национальных номинаций в списки ЮНЕСКО. В частности, поставлена задача включить в списки ЮНЕСКО Жаркентскую мечеть, полностью построенную из дерева, Вознесенский кафедральный собор в Алматы, петроглифы Каратау, а также «Слова назидания» Абая. На это будут направлены наши дальнейшие усилия, — резюмировал Ерлан Карин.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Ранее сообщалось, что национальная номинация Казахстана может впервые за 22 года пополнить список ЮНЕСКО.

Фото: Министерство культуры и информации РК