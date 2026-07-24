Национальная номинация Казахстана может впервые за 22 года пополнить список ЮНЕСКО

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин сообщил, что казахстанская делегация принимает участие в 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в городе Пусан (Республика Корея). В ближайшие дни Комитет рассмотрит национальную номинацию Казахстана «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места», передает агентство Kazinform.

Работа 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО началась 19 июля. В церемонии открытия приняли участие Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани.

Фото: erlankarin2019/Instagram

В форуме, который продлится до 29 июля, участвуют около трех тысяч делегатов из 196 государств — участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также представители международных организаций и экспертного сообщества. Подробности Ерлан Карин написал на своей странице в Instagram.

В ходе сессии Комитет рассмотрит 30 новых номинаций, предложенных для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — казахстанская номинация «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места».

Как напомнил Ерлан Карин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой включить этот объект в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на заседании Национального курултая в Атырау. По словам Карина, нынешняя сессия имеет особое значение для Казахстана.

За последние 22 года ни один объект нашей страны, представленный в качестве национальной номинации, не был включен в престижный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, — отметил Ерлан Карин.

Фото: erlankarin2019/Instagram

Он также сообщил, что месяц назад международные эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) дали положительную оценку пяти объектам национальной номинации — подземным мечетям Бекет ата, Шопан ата, Караман ата, Шакпак ата и Султан Упи — и поддержали проект соответствующей резолюции.

Вместе с тем Ерлан Карин отметил, что даже в случае принятия положительного решения пока остается открытым вопрос о том, будут ли все пять объектов включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, продолжаются обсуждения, связанные с подземной мечетью Бекет ата, поскольку она относится к более позднему историческому периоду.

— Тем не менее в ближайшие дни ситуация прояснится. Надеемся, что из Пусана поступят хорошие новости, — написал Ерлан Карин.

Ранее Ерлан Карин рассказал, как скальные мечети Мангистау готовили к номинации в ЮНЕСКО. Комитет рассмотрит 30 новых номинаций на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — казахстанская номинация «Скальные мечети и связанные с ними сакральные места Мангистау», решение по которой станет одним из ключевых событий для Казахстана.