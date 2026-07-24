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    Национальный курултай

    Национальная номинация Казахстана может впервые за 22 года пополнить список ЮНЕСКО

    Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин сообщил, что казахстанская делегация принимает участие в 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в городе Пусан (Республика Корея). В ближайшие дни Комитет рассмотрит национальную номинацию Казахстана «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места», передает агентство Kazinform.

    скальные мечети Мангистау
    Фото: Акорда

    Работа 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО началась 19 июля. В церемонии открытия приняли участие Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани.

    Национальная номинация Казахстана может впервые за 22 года пополнить список ЮНЕСКО
    Фото: erlankarin2019/Instagram

    В форуме, который продлится до 29 июля, участвуют около трех тысяч делегатов из 196 государств — участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также представители международных организаций и экспертного сообщества. Подробности Ерлан Карин написал на своей странице в Instagram.

    В ходе сессии Комитет рассмотрит 30 новых номинаций, предложенных для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — казахстанская номинация «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места».

    Как напомнил Ерлан Карин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой включить этот объект в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на заседании Национального курултая в Атырау. По словам Карина, нынешняя сессия имеет особое значение для Казахстана.

    За последние 22 года ни один объект нашей страны, представленный в качестве национальной номинации, не был включен в престижный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, — отметил Ерлан Карин.

    Ерлан Карин
    Фото: erlankarin2019/Instagram

    Он также сообщил, что месяц назад международные эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) дали положительную оценку пяти объектам национальной номинации — подземным мечетям Бекет ата, Шопан ата, Караман ата, Шакпак ата и Султан Упи — и поддержали проект соответствующей резолюции.

    Вместе с тем Ерлан Карин отметил, что даже в случае принятия положительного решения пока остается открытым вопрос о том, будут ли все пять объектов включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, продолжаются обсуждения, связанные с подземной мечетью Бекет ата, поскольку она относится к более позднему историческому периоду.

    — Тем не менее в ближайшие дни ситуация прояснится. Надеемся, что из Пусана поступят хорошие новости, — написал Ерлан Карин.

    Ранее Ерлан Карин рассказал, как скальные мечети Мангистау готовили к номинации в ЮНЕСКО. Комитет рассмотрит 30 новых номинаций на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — казахстанская номинация «Скальные мечети и связанные с ними сакральные места Мангистау», решение по которой станет одним из ключевых событий для Казахстана.

    Туризм Регионы Казахстана ЮНЕСКО Южная Корея История Казахстана Ерлан Карин Памятник Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор