Ерлан Карин рассказал, как скальные мечети Мангистау готовили к номинации в ЮНЕСКО

В Пусане начала свою работу 48-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой представят скальные мечети Мангистау для включения в историческое наследие, передает агентство Kazinform.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин рассказал на своей официальной странице в соцсетях, как Казахстан готовился к номинации в ЮНЕСКО. На заседании Национального курултая в Атырау в 2024 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать работу по включению уникальных скальных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого была проделана большая работа.

— За прошедший период была проведена большая работа по подготовке номинационного досье, содержащее научное обоснование и юридическо-организационную аргументацию. В прошлом году приезжала оценочная миссия ЮНЕСКО и недавно получено техническое заключение Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), — написал Ерлан Карин.

Фото: Акорда

Вчера в городе Пусан стартовала 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая продлится до 29 июля. В ее работе принимают участие около 3 тысяч делегатов из 196 государств — участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также представители международных организаций и экспертного сообщества.

В течение 10 дней Комитет рассмотрит 30 новых номинаций на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — казахстанская номинация «Скальные мечети и связанные с ними сакральные места Мангистау», решение по которой станет одним из ключевых событий для Казахстана.