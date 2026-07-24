Азиада-2029: Инспекторы Олимпийского совета Азии впервые проверили готовность Алматы

Завершился первый инспекционный визит делегации Олимпийского совета Азии в Алматы в рамках подготовки к 10-м зимним Азиатским играм 2029 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рабочую программу, включающую встречи, посещения спортивных объектов и обзор гостиничной инфраструктуры города, организовали акимат Алматы и Управление спорта Алматы.

Для участия в переговорах с делегацией ОСА в Алматы прибыли директор Департамента спорта НОК РК Бекнур Киятбай и вице-министр Министерства туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

Фото: Олимпийский совет Азии

Стороны обсудили структуру управления Играми, спортивную программу, состояние и планируемую модернизацию объектов, транспорт, размещение, аккредитацию, IT-инфраструктуру, СМИ и телевещание.

В ходе визита делегация ОСА осмотрела ряд спортивных объектов города и горного кластера, включая Халык Арену, Алматы Арену, высокогорный открытый каток «Медеу», горнолыжный курорт «Шымбулак», международный комплекс для прыжков с трамплина «Сункар» и Дворец спорта им. Балуана Шолака.

В ходе инспекции было проверено текущее состояние объектов, планы модернизации, спортивные и технические зоны, транспортная доступность и соответствие требованиям международных спортивных федераций.

В Олимпийском совете Азии сообщили, что их представители положительно оценили спортивную инфраструктуру города и готовность к проведению Игр, учитывая существующее спортивное наследие.

— Особое внимание было уделено горному кластеру и срокам завершения запланированных работ. Визит также включал в себя обзор гостиничной инфраструктуры Алматы. Делегация оценила вместимость номеров, конференц-залы, транспортную доступность и условия размещения участников и официальных лиц Игр. Собранная информация будет использована для дальнейшего развития концепции размещения. По итогам визита стороны договорились продолжить работу по созданию Организационного комитета, разработке консолидированной дорожной карты и завершению составления спортивной программы Азиады-2029, — отметили в Олимпийском совете Азии.

Стороны договорились назначить контактных лиц по основным функциональным направлениям для координации дальнейшей работы с соответствующими департаментами городской администрации Алматы.

Фото: Олимпийский совет Азии

Алматы официально получил право на проведение 10-х зимних Азиатских игр 5 февраля 2026 года. Контракт с городом-хозяином был подписан в Милане президентом Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным и президентом Олимпийского комитета Азии Его Превосходительством шейхом Джоаном бин Хамадом Аль Тани в кулуарах зимних Олимпийских игр.

В апреле 2026 года исполнительный комитет Олимпийского совета Азии утвердил казахстанского функционера Кудрата Шамиева в качестве вице-президента Олимпийского комитета Азии, ответственного за организацию 10-х зимних Азиатских игр в Алматы в 2029 году. В этой должности он будет курировать подготовку и проведение Игр, а также координировать организационные вопросы с соответствующими органами Олимпийского комитета Азии.

На данный момент неизвестно, какие виды спорта точно войдут в программу Азиады-2029 в Алматы. Казахстан примет зимние Азиатские игры во второй раз после Игр 2011 года, проходивших в Астане и Алматы.

Ранее корреспондент агентства Kazinform выяснил, на каких стадионах Алматы сможет принять зимние Азиатские игры-2029.