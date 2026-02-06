На каких стадионах Алматы сможет принять зимние Азиатские игры-2029

Для Алматы Азиатские игры-2029 уже будут вторыми в истории. Ранее в 2011 году Алматы вместе с Астаной принимал 7-ю зимнюю Азиаду.

Комментируя соглашение о проведении зимней Азиады в 2029 году в Алматы, президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин подчеркнул, что организация комплексных международных соревнований, включая Азиатские игры, имеет стратегическое значение для страны.

— Проведение Азиатских игр 2029 года в Алматы станет дополнительным импульсом для развития зимних олимпийских видов спорта. Для нас этот вызов — возможность на практике подтвердить организационную состоятельность страны, опираясь на накопленный опыт и уже функционирующую спортивную и городскую инфраструктуру, которая не требует дополнительного строительства объектов. Для Казахстана большая честь вновь принять у себя зимнюю Азиаду, — сказал Геннадий Головкин.

Какие виды спорта могут быть включены в программу Азиады-2029

Информация о видах спорта, в которых разыграют медали, будет опубликована позже. Однако, исходя из опыта уже состоявшихся девяти зимних Азиатских игр можно предварительно понять масштаб спортивного праздника, ожидающего алматинцев и гостей города.

Итак, на всех девяти предыдущих зимних Азиадах обязательно проводились соревнования по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, хоккею, шорт-треку и конькобежному спорту. Начиная с Азиады-1996 и по настоящее время непременно разыгрываются медали в фигурном катании и фристайле.

И, необходимо признать, что Алматы и его окрестности на сегодня располагают действующими спортивными объектам для проведения соревнований по всем этим видам спорта.

На лыжно-биатлонном стадионе в Алматинской области возможно провести соревнования по тем видам спорта, о которых говорится в названии этого объекта, горнолыжный спорт и фристайл могут у себя принять горнолыжные курорты Шымбулак и Ой-Карагай, а также Табаган.

Фигурное катание и шорт-трек традиционно проходят на одной крытой арене, еще одна или две арены нужно для хоккея (мужины и женщины). В Алматы как раз имеется три арены с раскаточными катками — Алматы арена, Халык арена и Дворец спорта имени Балуана шолака. Организаторам остается лишь распределить между этими объектами соревнования.

Единственным видом спорта из вышеперечисленных, для которого в Алматы формально пока нет подходящей арены, является конькобежный спорт. По современным стандартам для проведения международных соревнований в конькобежном спорте нужна овальная крытая арена, а таковой в Алматы сейчас нет. Легендарный каток «Медеу», закрытый на реконструкцию, теоретически мог бы принять соревнования конькобежцев, но проблема в том, что проектом реконструкции не предусмотрено возведение крыши. В данном случае Казахстану и Олимпийскому совету Азии придется делать выбор: либо в виде исключения разрешить соревнования конькобежцев на открытом воздухе, либо переносить конькобежные соревнования в Астану на «Алау» (там, к слову, соревновались конькобежцы во время Азиады-2011).

Что касается других видов спорта, когда-либо появлявшихся в программе зимних Азиад, можно отметить, что в 2003, 2007, 2017 и 2025 годах были разыграны медали в керлинге, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборде. И для этих видов спорта в Алматы тоже есть действующие спортивные объекты — комплекс лыжных трамплинов «Сункар» для прыжков, вышеозвученные горнолыжные курорты для сноуборда, а небольшие универсальные арены в Алматы и области могут принять соревнования по керлингу. Ски-альпинизм, новый олимпийский вид спорта, дебютировал в программе Азиады в 2025 году, и также может быть проведен в Алматы на горнолыжных курортах.

Единственный раз в истории Азиатских игр, именно в 2011 году в Алматы, были разыграны медали в бенди, но насколько сейчас будет высок интерес к этому неолимпийскому виду спорта, сказать сложно.

Что касается мест для проживания спортсменов и членов делегаций, то в 2011 году все они были размещены в действующих отелях. Тогда, к слову, было разыграно 69 комплектов в 11 видах спорта, а участие приняли 834 спортсмена из 26 стран. На последних двух Азиадах — в Японии и Китае — число участников достигало 1200, что вряд ли создаст нагрузку на отельный фонд мегаполиса.

Важно отметить, что в Алматы в предстоящие годы вне зависимости от Азиады намечены масштабные работы по улучшению транспортной инфраструктуры, разработан проект корректировки Генплана.

Как мы видим, Алматы действительно готов принять зимние Азиатские игры хоть сегодня, все условия для этого уже имеются. Ранее стало известно, что согласно выводам зарубежных ученых, к 2040 году только 10 стран смогут принимать зимние Игры, Казахстан вошел в их число.