Каковы шансы Казахстана на проведение зимних Олимпиад до 2050 года

В преддверии зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и ряде северных городов Италии существует консенсус по ключевому вопросу: поскольку склоны размягчаются из-за потепления климата, а требования к искусственному оснежению становятся все более высокими, управление ледяными кристаллами приобретает важное значение для обеспечения долгосрочной жизнеспособности зимних видов спорта.

В среде спортивных функционеров, отвечающих за лыжные виды спорта, обсуждается будущее лыжных видов спорта и, соответственно, зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в целом.

Недавнее исследование Associated Press, обнародованное на этой неделе, показало, что из 93 горных курортов, которые в настоящее время имеют инфраструктуру, подходящую для элитных дисциплин, только 52 сохранят достаточную глубину снега и стабильно низкие температуры для проведения зимних Олимпийских игр к 2050 году.

Исследование, являющееся ключевым источником информации для Международного олимпийского комитета, было проведено профессором Даниэлем Скоттом и его коллегой Робертом Штайгером и рисует еще более мрачную картину на 2080-е годы: число таких мест может сократиться до 30-ти в зависимости от того, насколько уменьшится глобальное загрязнение углекислым газом.

Ожидается, что во второй половине зимних Паралимпийских игр для спортсменов с ограниченными возможностями, которые пройдут в марте, когда температура будет становиться все мягче, только в четырех местах сохранится достаточно низкая температура, чтобы можно было поддерживать или производить снег, как заявил Скотт.

Если взять за основу общее требование о толщине снега не менее 30 см, то за период с 1981 по 2010 годы 87 из 93 горных курортов (94%) были оценены как надежные, шесть — как слабонадежные, и ни одно место не было признано ненадежным.

Заметное снижение числа надежных мест прогнозируется уже в 2020-х годах (2011–2040 гг.): 57–66 надежных мест (61–71% по сценарию высоких или низких выбросов), 22–30 мест — как слабонадежные, и 5–6 — как ненадежные.

В середине века, в 2050-х годах, будет наблюдаться дальнейшее снижение: 45–55 надежных мест (48–59% по сценарию высоких или низких выбросов), 20–28 слабонадежных и 10–28 ненадежных.

В 2080-х годах видны два различных сценария будущего. Большинство (54) или менее половины (46) потенциальных мест размещения (49–58%) остаются климатически надежными в сценариях с низким и средним уровнем выбросов соответственно. В отличие от этого, в сценарии с высоким уровнем выбросов большинство (48) мест размещения не являются надежными (52%). При применении более строгих требований к глубине снега в 50 см для безопасного проведения соревнований по элитным видам спорта количество климатически надежных мест для занятий спортом несколько ниже по сравнению с порогом в 30 см.

Научное и политическое сообщества рекомендовали уделять больше внимания результатам сценариев выбросов, которые более точно соответствуют результатам текущей политики смягчения последствий изменения климата. Для данного анализа в качестве наиболее вероятных сценариев рассматриваются результаты средних выбросов. В этих сценариях количество климатически надежных потенциальных мест составляет 63 (порог 30 см) или 58 (порог 50 см) в 2020-х годах, 52 (50) в 2050-х годах и 46 (42) в 2080-х годах.

Судя по картам и диаграммам, опубликованным в исследовании, Казахстан ждут хорошие новости.

Фото: приложение к исследованию Роберта Штайгера и Даниэля Скотта

Алматы, Щучинск и ВКО на карте отмечены как надежные с точки зрения климата потенциальные места для проведения лыжных соревнований Олимпийских и Паралимпийских игр в сценарии со средним уровнем выбросов к 2050-м годам (пороговое значение 50 см).

Фото: приложение к исследованию Роберта Штайгера и Даниэля Скотта

— В региональном разрезе Западная Азия снова демонстрирует наибольшую климатическую устойчивость. Северная Америка также остается относительно надежным регионом для проведения Олимпийских игр, как и Центральная Азия, до конца века при сценарии низких или средних выбросов, а при сценарии высоких выбросов — до 2040-х годов. Во всех остальных регионах доля надежных мест проведения составляет менее одной трети во всех сценариях и временных периодах. Положительным моментом является то, что среди мест, которые остаются климатически надежными для проведения Олимпийских игр при более вероятных сценариях средних выбросов на середину и конец века, все основные глобальные регионы, которые ранее принимали Олимпийские игры, Северная Америка, Европа (Альпы, Скандинавия, Восточная Европа) и Азия представлены как минимум одним потенциальным местом проведения, — отмечено в исследовании.

Ранее стало известно, что 7 и 8 марта 2026 года Алматы в очередной раз примет этап Кубка мира по фристайлу-могулу.