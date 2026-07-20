Родри стал лучшим игроком ЧМ-2026, сменив Месси

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает корреспондент агентства Kazinform.

В финале мирового первенства сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории завоевала титул чемпионов мира.

На турнире Родри принял участие во всех восьми матчах национальной команды. Несмотря на отсутствие забитых мячей и голевых передач, полузащитник сыграл ключевую роль в успехе испанской сборной, которая за весь чемпионат пропустила лишь один гол.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом перед началом турнира являлась сборная Аргентины, выигравшая мировое первенство в 2022 году.

Ранее стало известно, что Пау Кубарси был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира 2026.