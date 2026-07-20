Пау Кубарси признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2026

19-летний центральный защитник провел на турнире все восемь матчей. Несмотря на отсутствие результативных действий, Кубарси стал одним из ключевых игроков обороны испанской команды, которая за весь чемпионат пропустила лишь один мяч.

В финале мирового первенства сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. Впервые испанцы выиграли мировое первенство в 2010 году, победив в финале сборную Нидерландов (1:0).

Сборная Аргентины, защищавшая титул чемпионов мира, завершила турнир с серебряной медалью.

Ранее Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026.