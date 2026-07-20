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    Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошел в США, Канаде и Мексике, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мбаппе побил рекорд Жиру и принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026
    Фото: FIFA

    Французский форвард завершил турнир с 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах, завоевав «Золотую бутсу» чемпионата мира.

    Обладателем «Серебряной бутсы» стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На его счету восемь голов и четыре голевые передачи в восьми встречах.

    Третье место в списке лучших бомбардиров разделили полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забившие по семь мячей.

    Напомним, победителем чемпионата мира-2026 стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Бронзовую медаль турнира завоевала сборная Англии, победившая Францию в матче за третье место со счетом 6:4.

     

     

    Спорт Футбол FIFA 2026 Франция Чемпионат мира по футболу
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор