Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошел в США, Канаде и Мексике, передает корреспондент агентства Kazinform.

Французский форвард завершил турнир с 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах, завоевав «Золотую бутсу» чемпионата мира.

Обладателем «Серебряной бутсы» стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На его счету восемь голов и четыре голевые передачи в восьми встречах.

Третье место в списке лучших бомбардиров разделили полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забившие по семь мячей.

Напомним, победителем чемпионата мира-2026 стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Бронзовую медаль турнира завоевала сборная Англии, победившая Францию в матче за третье место со счетом 6:4.