Сборная Англии победила Францию в матче за третье место ЧМ-2026

Сборная Англии победила Францию в результативном матче за третье место чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Встреча на стадионе «Хард-Рок» в Майами завершилась со счетом 6:4 в пользу английской команды. Уже в первом тайме подопечные Томаса Тухеля создали внушительный задел, забив четыре безответных мяча. Голами отметились Деклан Райс, Эзри Конса и Букайо Сака, оформивший дубль еще до перерыва.

Во второй половине французы сумели вернуться в игру. Килиан Мбаппе дважды поразил ворота соперника, а еще один мяч забил Брэдли Барколя. После второго гола Мбаппе счет стал 4:3, однако сравнять результат сборной Франции не удалось.

На 86-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота французов. Сака реализовал 11-метровый удар, оформил хет-трик. Усман Дембеле забил на 96-й, а Джуд Беллингем установил окончательный счет — 6:4. Таким образом, сборная Англии стала обладателем «бронзы» чемпионата мира-2026, а Франция завершила турнир на четвертом месте.