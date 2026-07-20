Испания выиграла чемпионат мира по футболу, обыграв Аргентину в финале

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале действующего чемпиона мира — команду Аргентины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Финальный матч прошел на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и завершился победой испанцев со счетом 1:0 по итогам дополнительного времени.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса, который на 90+3-й минуте получил вторую желтую карточку. Численным преимуществом испанская команда воспользовалась в дополнительное время — на 106-й минуте победный гол забил Ферран Торрес.

На пути к финалу сборная Испании в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0, а Аргентина оказалась сильнее Англии — 2:1.

Напомним, действующим чемпионом мира до начала турнира являлась сборная Аргентины, завоевавшая титул на чемпионате мира 2022 года после победы над Францией в финале.

Ранее сборная Англии стала обладателем бронзовой медали на чемпионате мира 2026.