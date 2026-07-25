Форум регионов вносит свой существенный вклад в развитие двустороннего сотрудничества — Путин

В рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Наши отношения развиваются успешно. Они действительно носят стратегический характер не на словах, а на деле. Об этом говорит и растущий уровень товарооборота. В прошлом году он составил почти 28 миллиардов долларов, а за первые 5 месяцев текущего года прибавил еще свыше 4%, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы. Они определяются в том числе и инвестициями, а инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее. Здесь нам тоже, в принципе, есть чем похвастаться, потому что у нас 70 проектов, в которых участвуют российские предприятия, российский бизнес, общим объемом на 30 миллиардов долларов. В этом смысле Россия — крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, причем по очень разным направлениям. Наши отношения хорошо диверсифицированы: это металлургическая промышленность, машиностроение, энергетика, фармацевтика и ряд других направлений, — подчеркнул Владимир Путин.

Отдельно российский лидер остановился на укреплении культурно-гуманитарного взаимодействия.

— Очень важным является наше сотрудничество в области гуманитарных связей. Здесь, конечно, на первое место выходит образование. Тысячи казахстанцев учатся в российских вузах. Хочу отметить, что в Омске открыт филиал государственного университета Казахстана. И мы вам благодарны за то, что российским студентам предоставлено 100 государственных стипендий, они фактически обучаются на безвозмездной основе, — заявил Президент России.

Кроме того, Владимир Путин отметил активное взаимодействие двух стран на международной арене, в региональных организациях, в том числе в рамках председательства России в этом году в ОДКБ, а Казахстана — в ЕАЭС



Обращаясь к Главе Казахстана, он напомнил, что народы двух стран связывают общие страницы истории.

— Знаю, что сегодня Вы уже посетили госпиталь. Для Вас Омск — это не рядовое место в России. Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года находился на излечении отец действующего Президента Касым-Жомарта Кемелевича. Это лишний раз подчеркивает, что мы придаем огромное значение памяти о Великой Отечественной войне и вкладе наших народов в Победу над нацизмом. Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень рады Вас видеть! — сказал Президент России.

В ходе беседы главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики, космоса, сельского хозяйства.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В ходе встречи президенты Казахстана и России обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.