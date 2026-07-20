Мартинес совершил 11 сейвов в финале ЧМ-2026 — это больше, чем Унай Симон за весь турнир

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года против Испании совершил 11 сейвов, что превышает показатель испанского вратаря Уная Симона за весь турнир, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Opta Analyst, Унай Симон за восемь матчей чемпионата мира записал на свой счет 10 сейвов. При этом именно испанский голкипер был признан лучшим вратарем турнира, пропустив всего один мяч.

Финальная встреча завершилась победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Благодаря этому успеху испанская команда во второй раз в истории завоевала титул чемпиона мира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действовавший на тот момент чемпион мира — сборная Аргентины — завершила турнир с серебряной медалью.