Издательское дело, реклама и радиовещание вошли в креативную индустрию Казахстана
По поручению Главы государства Министерство культуры и информации продолжает работу по развитию креативных индустрий и совершенствованию мер государственной поддержки отрасли, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В этой связи внесены изменения в приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии».
Поправки расширили перечень видов экономической деятельности (ОКЭД), относящихся к креативной индустрии, с 43 до 53 видов.
В ОКЭД включены следующие виды креативной деятельности:
- «Деятельность веб-порталов»;
- «Радиовещание»;
- «Образование в области культуры»;
- «Деятельность рекламных агентств»;
- «Издание книг»;
- «Прочие виды издательской деятельности»;
- «Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ»;
- «Деятельность по показу кинофильмов»;
- «Прочие виды печатного производства»;
- «Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения».
Расширение перечня позволит официально идентифицировать большее число субъектов креативных индустрий, обеспечить им доступ к мерам государственной поддержки, повысить прозрачность отрасли и создать дополнительные возможности для развития творческого бизнеса, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что единую цифровую платформу креативных индустрий запустили в Казахстане.