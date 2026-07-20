Издательское дело, реклама и радиовещание вошли в креативную индустрию Казахстана

По поручению Главы государства Министерство культуры и информации продолжает работу по развитию креативных индустрий и совершенствованию мер государственной поддержки отрасли, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этой связи внесены изменения в приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии».

Поправки расширили перечень видов экономической деятельности (ОКЭД), относящихся к креативной индустрии, с 43 до 53 видов.

В ОКЭД включены следующие виды креативной деятельности:

«Деятельность веб-порталов»;

«Радиовещание»;

«Образование в области культуры»;

«Деятельность рекламных агентств»;

«Издание книг»;

«Прочие виды издательской деятельности»;

«Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ»;

«Деятельность по показу кинофильмов»;

«Прочие виды печатного производства»;

«Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения».

Расширение перечня позволит официально идентифицировать большее число субъектов креативных индустрий, обеспечить им доступ к мерам государственной поддержки, повысить прозрачность отрасли и создать дополнительные возможности для развития творческого бизнеса, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что единую цифровую платформу креативных индустрий запустили в Казахстане.