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    Издательское дело, реклама и радиовещание вошли в креативную индустрию Казахстана

    По поручению Главы государства Министерство культуры и информации продолжает работу по развитию креативных индустрий и совершенствованию мер государственной поддержки отрасли, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    радио
    Фото: Kazinform

    В этой связи внесены изменения в приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии».

    Поправки расширили перечень видов экономической деятельности (ОКЭД), относящихся к креативной индустрии, с 43 до 53 видов.

    В ОКЭД включены следующие виды креативной деятельности:

    • «Деятельность веб-порталов»;
    • «Радиовещание»;
    • «Образование в области культуры»;
    • «Деятельность рекламных агентств»;
    • «Издание книг»;
    • «Прочие виды издательской деятельности»;
    • «Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ»;
    • «Деятельность по показу кинофильмов»;
    • «Прочие виды печатного производства»;
    • «Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения».

    Расширение перечня позволит официально идентифицировать большее число субъектов креативных индустрий, обеспечить им доступ к мерам государственной поддержки, повысить прозрачность отрасли и создать дополнительные возможности для развития творческого бизнеса, отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что единую цифровую платформу креативных индустрий запустили в Казахстане.

    Минкультуры и информации Реклама Креативная индустрия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор