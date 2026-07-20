Единую цифровую платформу креативных индустрий запустили в Казахстане

Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации РК запустил единую цифровую платформу QazaqCreative, предназначенную для представителей креативных индустрий, передает Kazinform.

Платформа создана на базе портала QazaqCulture и станет единой цифровой экосистемой для регистрации субъектов креативных индустрий, взаимодействия с государством и расширения доступа к мерам поддержки.

Сервис доступен как для физических лиц — авторов, дизайнеров, художников, фотографов, музыкантов, ремесленников и других креаторов, так и для юридических лиц — студий, агентств, продюсерских центров, творческих объединений и иных организаций, работающих в сфере креативных индустрий.

Теперь представители креативной экономики могут зарегистрироваться в разделе QazaqCreative на портале www.qazaqculture.com, открыть личный кабинет и получить доступ к широкому спектру цифровых сервисов.

После регистрации пользователи смогут управлять своим профилем, публиковать информацию о проектах и услугах, получать уведомления, а также подавать заявки на участие в программах государственной поддержки.

Кроме того, через платформу QazaqCreative представители креативных индустрий получат доступ к грантовым программам, механизмам финансирования проектов, образовательным и акселерационным программам, консультационной, экспертной, информационной и цифровой поддержке, а также смогут принимать участие в конкурсах, питчинг-сессиях, форумах, выставках и других отраслевых мероприятиях.

Для регистрации необходимо перейти в раздел QazaqCreative на портале www.qazaqculture.com, заполнить регистрационную форму, указать необходимые сведения и после прохождения модерации получить доступ к личному кабинету.

Платформа также доступна для всех желающих приобрести продукцию казахстанских креаторов или воспользоваться их услугами.

Запуск платформы QazaqCreative стал важным этапом в развитии цифровой инфраструктуры креативной экономики Казахстана, отметили в ведомстве. Фонд развития креативных индустрий продолжает системную работу по формированию благоприятной экосистемы для отечественных креаторов, расширению доступа к мерам поддержки и созданию новых возможностей для развития творческого предпринимательства, продвижения казахстанских проектов и укрепления конкурентоспособности национальных креативных индустрий.

От музыки и кино до IT и народных ремесел — креативная индустрия Казахстана переживает период активного роста. Сегодня страна не только создает собственные культурные продукты, но и привлекает крупные международные проекты. Может ли этот сектор стать новой точкой экономического роста, выяснял корреспондент агентства Kazinform.