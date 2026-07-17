Креативная индустрия: сможет ли она стать новой точкой роста экономики Казахстана

От музыки и кино до IT и народных ремесел — креативная индустрия Казахстана переживает период активного роста. Сегодня страна не только создает собственные культурные продукты, но и привлекает крупные международные проекты. Может ли этот сектор стать новой точкой экономического роста, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Что входит в креативный сектор?

В профильном понимании креативную индустрию принято описывать как сферу творческого и интеллектуального труда. Примерно такой же позиции придерживается и Министерство культуры и информации: на сегодняшний день к этому направлению относится порядка 50 различных отраслей, включая кино, музыку, дизайн, архитектуру, анимацию, моду, рекламу, медиа, компьютерные игры и даже ремесленное дело. Иными словами, креативная индустрия представляет собой полноценную экосистему, которая успешно коммерциализирует творческий потенциал, объединяя культуру и бизнес, инновации и предпринимательство.

Сегодня в сфере креативной экономики Казахстана работают около 46,5 тысячи предпринимателей. Они обеспечивают рабочими местами порядка 160 тысяч человек. При этом колоссальный вклад в развитие индустрии начинают вносить такие направления, как кинематограф, анимация, геймдевелопмент (разработка компьютерных игр), цифровое искусство, мода, дизайн и народные промыслы.

Различные страны мира развивают этот сектор с опорой на собственные экономические и культурные особенности. Например, в США лидирующие позиции удерживают кинопроизводство, технологическая экосистема Кремниевой долины и музыкальный рынок. Южная Корея завоевала мировое признание благодаря культуре K-pop, киноиндустрии и разработке игр. Китай прочно удерживает лидерство в сфере онлайн-платформ, анимации и электронной коммерции. А Франция традиционно славится своей индустрией моды и кинематографом.

Инфографика: Kazinform

Прежде все эти отрасли воспринимались обособленно — как чистое искусство либо как отдельные коммерческие направления. Однако сегодня наметилась четкая тенденция воспринимать данные сферы, требующие интеллекта и творческого подхода, в виде единого, целостного блока. В свою очередь, такое объединение заметно упростило процесс стратегического и экономического планирования.

По оценкам авторитетных экспертов, объем мирового рынка креативных индустрий составляет 104,2 миллиарда долларов, а общая капитализация творческого сектора приближается к 3 триллионам долларов.

В настоящее время креативная экономика обеспечивает около 3% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в Европе этот показатель достигает уже 4,4%. В творческом секторе по всему миру трудятся более 50 миллионов человек. Именно поэтому есть все основания утверждать, что креативная индустрия превратилась в один из ключевых драйверов глобальной экономики.

Основательница компании «FinikS» Сымбат Сагидоллаева обратила внимание на еще один важнейший аспект. По ее мнению, данную сферу, помимо чисто экономических дивидендов, можно и нужно использовать как инструмент «мягкой силы» (soft power), ведь креатив открывает прямую дорогу к глобальному влиянию и экспорту национальной культуры.

Фото: instagram.com/symbat.andamas

— Направлений у креативной индустрии много. Одно из них — сфера искусства. Например, давайте возьмем Димаша Кудайбергена. В прошлом году я была в Дубае. Тогда многие, узнав, что мы приехали из Казахстана, ассоциировали нас именно с Димашем. Страны мира узнают друг друга через искусство, культуру, идеи, а это значит, что культура и искусство — важнейшая часть креативной индустрии. Поэтому креативную экономику можно использовать не только как источник дохода, но и как инструмент влияния, — делится мнением эксперт.

Спрос VS доходы

Хотя само понятие «креативная индустрия» используется уже давно, в Казахстане его стали рассматривать как самостоятельное экономическое направление лишь в последние годы. В текущем году был сделан первый важный шаг на законодательном уровне: Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на поддержку креативной индустрии. Сейчас влияние этих законодательных мер уже ощущается со всей очевидностью:

министерства и местные акиматы разрабатывают специальные программы по развитию креативной индустрии;

учрежден Фонд развития креативной индустрии;

в 20 регионах страны функционируют креативные хабы;

43 вида экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, были включены в специальную онлайн-платформу.

Самое главное — Правительство планирует к 2029 году довести долю креативной индустрии в ВВП до 2%, а численность занятого в ней населения — до 180 тысяч человек.

Насколько выполнима эта планка и можно ли заранее спрогнозировать объем спроса на внутреннем рынке? Именно этот вопрос разделил мнения экспертов на два лагеря.

Инфографика: Kazinform

По данным Министерства культуры и информации, креативный сектор обладает высокой конкурентоспособностью, а число инвесторов, желающих вкладывать средства в эту отрасль, неуклонно растет. Например, в 2025 году объем инвестиций в сферу творчества, искусства и развлечений вырос на 30%. В текущем году также запускаются масштабные проекты, и зарубежные инвесторы проявляют к данной сфере живой интерес.

Кроме того, поддержку оказывает и государство. Сейчас в официальный реестр включено более 40 видов креативной деятельности. В Казахстане установлен специальный налоговый режим для предпринимателей, работающих в сферах из этого списка. Теперь субъекты бизнеса в данной отрасли полностью освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога, индивидуального подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Вместо них они будут выплачивать упрощенный единый налог: 2-4% для индивидуальных предпринимателей и 8% для товариществ с ограниченной ответственностью. Ожидается, что это увеличит чистую прибыль и откроет креаторам путь для выхода из теневой экономики.

Экспорт идей

Продукция креативной индустрии похожа на сырьевой товар: здесь необходим строгий баланс между спросом и производством. Ведь сколько бы мы не увеличивали число представителей креативной индустрии, если покупательная способность населения не вырастет, вся проделанная работа окажется напрасной. Говоря простым языком, у людей должны быть свободные средства, чтобы регулярно ходить на концерты или покупать модную одежду.

По словам экономиста Кажыкелди Шамбыла, развитие креативной индустрии должно идти параллельно с макроэкономическим и социальным развитием населения.

Фото: qazaq1913.com

— Сфера креативной индустрии хорошо развивается на рынках с высокой платежеспособностью. Например, в Америке в результате процветания других отраслей экономики успешно сформировался средний класс, что открыло огромные возможности для креативной индустрии. В настоящее время упомянутая отрасль активно расширяется в таких странах, как Люксембург, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария. У них численность населения небольшая и рынки компактные, однако социальное положение населения находится на очень высоком уровне, — отмечает экономист.

По мнению исполнительного директора молодежного движения «Жайдарман» Жанасыла Болатбека, единственным спасением для креативной индустрии в Казахстане является выход на мировой рынок.

Фото: из личного архива Жанасыла Болатбека

— Цель креативной экономики — приносить доход. Его можно разделить на две части: внутренний рынок и внешний рынок. Объем доходов на внутреннем рынке невелик, и только при выходе на внешний рынок открывается путь к получению масштабной прибыли. Если вы заметили, когда музыкальный продукт, размещенный на интернет-платформах, просматривает внешняя аудитория, выплачиваемый гонорар оказывается выше. Поэтому спроса на казахоязычном рынке недостаточно для того, чтобы двигать отрасль вперед и делать ее жизнеспособной. Государство обязано сделать приоритетом выход представителей креативной индустрии на мировую арену, — говорит он.

Сымбат Сагидоллаева также считает экспорт творческого продукта правильным шагом. Причина в том, что рынок Центральной Азии маловат, тогда как в мире спрос на креаторов очень высок. Инвестиции тоже вкладываются в проекты, рассчитанные на крупные рынки. Однако полезнее делать упор не на сам творческий продукт, а на идеи.

— Креативная индустрия проходит несколько этапов: идея — потребление — продукт — коммерциализация. И среди всего этого именно идея имеет важнейшее значение. Креативная идея должна оказывать влияние не на одну единственную отрасль, а сразу на несколько направлений. Взять, к примеру, сферу моды. Там переплетаются модельные агентства, промышленность и реклама. Если рождается одна идея, она способна повлиять на все эти направления. По этой причине государству стоит отдавать приоритет не тем идеям, которые приносят разовый доход, а мультипликативным идеям, оказывающим влияние на целые отрасли. А для выхода на мировой рынок необходимы экосистема и инфраструктура, — считает спикер.

Мировой опыт и образование

Экспорт идей для казахстанских креаторов не в новинку. В таких сферах, как цифровые сервисы, анимация, музыкальная индустрия, кинопроизводство, разработка компьютерных игр и IТ, экспорт идей существует уже давно. Ярким примером тому может служить отечественный IТ-стартап Higgsfield AI. Сейчас рыночная стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов. Крупнейшие технологические компании мира, включая Meta, проявляли к нему интерес и рассматривали варианты покупки этого проекта.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

В Казахстане разработана новая Концепция развития креативной индустрии на 2026–2030 годы. В ходе подготовки этого документа был всесторонне изучен опыт 18 государств.

К примеру, в 1998 году Великобритания одной из первых начала определять направления, относящиеся к творческому сектору. В 2000 году Китай принял концепцию «Творческой индустрии», а в 2013 году Южная Корея запустила онлайн-платформу под названием «Город креативной экономики». В последние годы Турция превратилась в мирового лидера по экспорту телесериалов, а в Польше владельцы интеллектуальной собственности имеют налоговые льготы.

Креативная индустрия обладает потенциалом вносить до 5-10% вклада в экономику Казахстана. Однако для достижения этой цели важно развивать систему образования, которая бы гармонично сочетала в себе развитие творческих способностей и предпринимательских навыков. По мнению специалистов, серьезным подспорьем станет обучение основам дизайна, медиаграмотности, цифровых технологий и креативного мышления, начиная со школьной скамьи. Ведь креативная экономика напрямую зависит от знаний человека, его идей и интеллектуального потенциала.