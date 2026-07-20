Президент Казахстана поздравил Испанию с победой на чемпионате мира по футболу

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с триумфом сборной Испании на чемпионате мира по футболу и завоеванием титула во второй раз.

— Высокий уровень мастерства, слаженная командная игра и стремление к победе Вашей национальной сборной вызвали восхищение миллионов болельщиков. Признанный во всем мире передовой опыт Испании в сфере футбола может служить образцом для других стран. Пользуясь случаем, хотел бы особо отметить открытие в этом году в Казахстане Академии клуба «Атлетико Мадрид». Уверен, что эта инициатива придаст мощный импульс укреплению дружбы и многогранного сотрудничества между нашими народами, а также развитию контактов между молодежью, — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Королю Фелипе VI успехов в его созидательных начинаниях, а дружественному испанскому народу — благополучия и процветания.

Отметим, что сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале действующего чемпиона мира — команду Аргентины.