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    Президент Казахстана поздравил Испанию с победой на чемпионате мира по футболу

    Глава государства направил телеграмму поздравления Королю Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поздравил Испанию с победой на чемпионате мира по футболу
    Коллаж: Kazinform

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с триумфом сборной Испании на чемпионате мира по футболу и завоеванием титула во второй раз.

    — Высокий уровень мастерства, слаженная командная игра и стремление к победе Вашей национальной сборной вызвали восхищение миллионов болельщиков. Признанный во всем мире передовой опыт Испании в сфере футбола может служить образцом для других стран. Пользуясь случаем, хотел бы особо отметить открытие в этом году в Казахстане Академии клуба «Атлетико Мадрид». Уверен, что эта инициатива придаст мощный импульс укреплению дружбы и многогранного сотрудничества между нашими народами, а также развитию контактов между молодежью, — говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Королю Фелипе VI успехов в его созидательных начинаниях, а дружественному испанскому народу — благополучия и процветания.

    Отметим, что сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале действующего чемпиона мира — команду Аргентины.

    Касым-Жомарт Токаев Спорт Футбол Акорда FIFA 2026 Президент Казахстана Чемпионат мира по футболу Испания
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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