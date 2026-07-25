Инвестиции Казахстана в экономику России превысили $9 млрд

Сейчас в разных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием, сообщил Касым-Жомарт Токаев, принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По словам Президента, Россия, являющаяся одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана, за последние 20 лет вложила в экономику нашей страны более 30 миллиардов долларов.

— Динамика в этой сфере положительная: в первом квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45%, то есть объем за пять месяцев составил 773 миллиона долларов. В результате многолетнего взаимовыгодного сотрудничества сейчас в разных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием. Одновременно укрепляются позиции казахстанского бизнеса в России. Общий объем наших вложений в российскую экономику превысил 9 миллиардов долларов. Особое место в экономической повестке занимает взаимодействие в промышленной сфере. Нашими странами сформирован широкий портфель из 177 крупных проектов с инвестициями, превышающими 52 миллиарда долларов. Причем 122 из них уже реализованы с созданием более 30 тысяч рабочих мест, — подчеркнул Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с Росатомом показателем поистине стратегического характера двустороннего сотрудничества.

Он также назвал приоритетным направлением взаимодействия космическую сферу.

— Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» в апреле текущего года вновь показал, что, объединяя научные, инженерные, производственные возможности, Казахстан и Россия способны воплощать в жизнь масштабные проекты в различных сферах. Известная казахская пословица гласит: «Бірлік бар жерде тірлік бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад». Убежден, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учету законных интересов друг друга мы достигнем новых высот на пути прогресса и повышения благосостояния наших братских народов, — отметил Президент.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.

Принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Глава государства сообщил, что товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд.