Президент РК предложил запустить цифровой транспортный коридор «Казахстан – Россия»

Глава государства полагает, что в текущих международных реалиях тема форума имеет исключительно важное значение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По его мнению, Казахстану и России, имеющим общую самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента.

— Это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности наших стран в современных очень сложных геополитических условиях. Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал. В прошлом году объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между нашими странами вырос на 3,5%, составив 92 миллиона тонн. Активно развиваются и транзитные перевозки через территорию Казахстана. Только за последние 5 лет объем контейнерных перевозок через Казахстан по направлению Китай — Россия — Китай вырос в 8 раз. Знаковой вехой стала перевозка юбилейного миллионного контейнера по маршруту Россия — Казахстан — Китай. Очевидно, что это не предел наших возможностей. Серьезный рост также показывают перевозки автомобильным транспортом, объем которых в 2025 году был на уровне практически 8,5 миллиона тонн. По итогам первого квартала текущего года он увеличился более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,3 млн тонн. Уверен, столь впечатляющая динамика сохранится в результате системной совместной работы в этой сфере, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что большое внимание уделяется развитию коридора Север — Юг, по которому в прошлом году отмечался рост перевозок.

Другим важным маршрутом он обозначил коридор Западная Европа — Западный Китай. По его словам, реконструкция дороги Актобе — Улгайсын позволит в два раза увеличить его пропускную способность.

— На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор «Казахстан — Россия». Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи. Знаковым событием стал первый пробег беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами, состоявшийся в мае в рамках государственного визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан. Этот успешный эксперимент убедительно показал, что казахстанско-российское партнерство в сфере транспорта уверенно выходит на новый технологический уровень, — отметил Глава государства.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

Позже он провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.

Принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Глава государства сообщил, что товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд, а инвестиции Казахстана в экономику России превысили $9 млрд.