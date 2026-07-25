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    Токаев подарил Путину картину с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского

    Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину картину, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев подарил Путину картину с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев преподнес Президенту России Владимиру Путину картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский.

    Токаев подарил Путину картину с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского
    Фото: Акорда

    Шокан Уалиханов — выдающийся казахский ученый, востоковед, офицер разведки, этнограф и просветитель. Его имя стоит в одном ряду с крупнейшими исследователями XIX века, и вклад Уалиханова в изучение Центральной Азии до сих пор признаётся в мировом научном сообществе.

    Его талант высоко оценивали современники: Потанин, Пржевальский, Семёнов-Тян-Шанский, а также Фёдор Достоевский, который называл его «гордостью степи.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

    Позже он провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

    Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.

    В рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества.

    Принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Глава государства сообщил, что товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд, а инвестиции Казахстана в экономику России превысили $9 млрд.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Владимир Путин Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор