Токаев подарил Путину картину с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского

Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину картину, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев преподнес Президенту России Владимиру Путину картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский.

Фото: Акорда

Шокан Уалиханов — выдающийся казахский ученый, востоковед, офицер разведки, этнограф и просветитель. Его имя стоит в одном ряду с крупнейшими исследователями XIX века, и вклад Уалиханова в изучение Центральной Азии до сих пор признаётся в мировом научном сообществе.

Его талант высоко оценивали современники: Потанин, Пржевальский, Семёнов-Тян-Шанский, а также Фёдор Достоевский, который называл его «гордостью степи.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

Позже он провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.

В рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества.

Принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Глава государства сообщил, что товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд, а инвестиции Казахстана в экономику России превысили $9 млрд.