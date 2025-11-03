Человек, опередивший свое время: Шокану Уалиханову 190 лет

3 ноября отмечается 190 лет со дня рождения Шокана Уалиханова — выдающегося казахского ученого, востоковеда, офицера разведки, этнографа и просветителя. Его имя стоит в одном ряду с крупнейшими исследователями XIX века, и вклад Уалиханова в изучение Центральной Азии до сих пор признаётся в мировом научном сообществе.

«Переоценить его вклад невозможно»

Шокан Уалиханов (1835–1865) — казахский учёный-востоковед, этнограф и офицер, уроженец местности Күнтеміс близ Кушмурунского укрепления в Костанайской области.

Уалиханов стал первым казахским исследователем мирового уровня: изучал культуру тюркских народов, составил карты Центральной Азии и провёл секретную экспедицию в Кашгар, ставшую важнейшим источником для науки.

Как отметил член научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана, кандидат исторических наук Костанайского регионального университета им. Ахмета Байтурсынулы Айбек Шалгимбеков, Уалиханов успел стать символом просвещения и научной смелости, оставив наследие, которое по-прежнему изучают и ценят.

— Значение Шокана Уалиханова для истории Казахстана и Центральной Азии огромно. Он был учёным-энциклопедистом, который работал в самых разных областях: истории, этнографии, географии, лингвистике, востоковедении, военном деле, экологии. Он оставил глубокий след в исследовании культуры, религии, обычаев тюркских народов, описал эпос «Манас», дал ценные сведения о казахской генеалогии, политике и устройстве степи, — рассказал Айбек Шалгимбеков

По словам историка, труды Шокану Уалиханова небольшие по объему, но удивительно емкие — каждая работа отличается точностью и аналитичностью. Такой — стиль военного, человека высокой ответственности и дисциплины.

«Белые пятна» биографии

По словам эксперта, роль Уалиханова как исследователя недооценили.

— Мы привыкли видеть в нем ученого, но он был кадровым офицером, окончил Сибирский кадетский корпус, служил в штабе генерал-губернатора. Он владел несколькими языками — от русского до арабского и чагатайского. Он стал мостом между Востоком и Западом, показывая миру глубину казахской культуры. Его талант высоко оценивали современники: Потанин, Пржевальский, Семёнов-Тян-Шанский, а также Фёдор Достоевский, который называл его «гордостью степи. А его легендарная миссия в Кашгарию сопоставима с детективным романом, — поясняет в беседе А.Шалгимбеков.

В середине XIX века Центральная Азия стала ареной соперничества России и Британской империи. Кашгар был закрыт для европейцев. Под чужим именем, без охраны и дипломатической защиты Уалиханов проник туда и собрал стратегически важные сведения — политические, географические, культурные.

Это был научный подвиг и разведывательная операция международного уровня. Материалы Уалиханова использовались при определении границ региона, в том числе при поздней демаркации границ Казахстана и Китая.

— Эта экспедиция — готовый сценарий для фильма. Детектив, дипломатия, наука, риск для жизни, — отмечает Шалгимбеков.

Моральный выбор и характер

Шокан проявлял твёрдую гражданскую позицию и никогда не мирился с несправедливостью.

— Он не терпел произвола и казнокрадства, открыто критиковал бюрократию. Когда военный начальник приказал стрелять по святыням Туркестана, Уалиханов выразил протест и подал рапорт об отставке вместе с другими офицерами. Он говорил: «Сначала я — сын своего народа, затем гражданин государства и лишь потом офицер», — рассказывает эксперт.

В его письмах и дневниках — гуманизм, уважение к людям, вне зависимости от их происхождения или веры. Он был интернационален и толерантен, что делает его наследие актуальным сегодня.

Что нужно современному поколению?

Историк отмечает важным развивать интерес молодёжи к личности Уалиханова — через современные форматы: мультимедийные проекты, интерактивные карты маршрутов экспедиций, документальные и художественные фильмы. Особенно сейчас, когда век информационных технологий шагает вперед, и у людей есть больше возможностей для пополнения знаний.

— Шокан — образец молодого лидера, патриота, учёного и исследователя. Он вдохновляет интересом к знаниям, дисциплиной, способностью мыслить широко и свободно. Его путь показывает, что казах может быть мировым учёным и мыслителем. История Шокана — приключение, детектив, научная драма. Её нужно рассказывать ярко, современно. Его 200-летие придёт быстро — к нему следует готовиться уже сейчас, — говорит спикер.

К тому же, есть «белые пятна» в изучении деятельности ученого. Например, очень мало исследован период работы Уалиханова в Санкт-Петербурге и его возможная зарубежная командировка в Париж.

— Архивы военного ведомства могли бы раскрыть новые факты о его деятельности. Это важное направление исследований, — трактует ученый.

Как увековечить память

К сожалению, как замечает историк, на родине Шокану Уалиханова крайне мало исторических памятников, которые говорили бы об имени просветителя.

— В первую очередь, наверное все же нужен будет памятник в областном центре. 200-летний юбилей не за горами, и подготовка должна начинаться как можно раньше. Необходимо больше снимать современных фильмов и документальных проектов, — говорит исследователь.

Ранее в Риме представили монографию про Шокану Уалиханова на итальянском языке, а в Бишкеке презентовали документальный фильм про его жизнь.

В июле 2025 года на территории Сарыкольского района Костанайской области были найдены артефакты, относящиеся к эпохе ученого: среди них фрагменты казана, ручка, серп и так далее. Вещи, предположительно связаны с семьей Шокана Уалиханова.