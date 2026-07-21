KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Жанибек Алимханулы отказался от титула чемпиона мира по боксу

    В Казахстане больше не осталось действующих чемпионов мира по боксу среди профессионалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: janibek_alimkhanuly/ instagram

    До настоящего момента единственным действующим чемпионом мира по боксу из Казахстана был Жанибек Алимханулы. Но 21 июля 2026 года он перестал им быть: WBO приняло заявление казахстанского боксера о его добровольном отказе от пояса.

    В своей резолюции WBO признала добровольный отказ Жанибека Алимханулы от титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе и присвоила временному чемпиону мира по версии WBO в среднем весе Дензелу Бентли статуса полноправного чемпиона. Обязательным претендентом в среднем весе является Йоенли Эрнандес.

    Отказываясь от титула чемпиона мира в среднем весе, Жанибек Алимханулы подал прошение о пересмотре мирового рейтинга в суперсреднем весе по версии WBO, попросив включить его в данную весовую категорию.

    Запрос Алимханулы о его переходе в суперсредний вес и включении его в мировой рейтинг в суперсреднем весе рассматривает Комитет по мировым рейтингам WBO.

    — При осуществлении своих независимых полномочий Комитет по рейтингам может учитывать все соответствующие факторы, включая его предыдущий статус и достижения в качестве чемпиона мира WBO в среднем весе, в соответствии с регламентом WBO — говорится в заявлении.

    Жанибек Алимханулы, комментируя свое решение о переходе в суперсредний вес (более тяжелый), оставил интригующее послание для болельщиков.

    — Прошлое — это прошлое. Я не живу в нем. Моя боксерская история вот-вот станет еще более захватывающей, чем когда-либо. Следите за новостями, — написал в Instagram Жанибек Алимханулы.

    Тем временем, титул чемпиона мира WBO в суперсреднем весе сейчас является вакантным. WBO ранее постановила, что пояс здесь должны разыграть между собой Хамза Шираз и Диего Пачеко.

    Напомним, что Алимханулы с декабря 2025 года отбывает годичную дисквалификацию в связи с обнаружением в его анализах запрещенного Антидопинговым кодексом вещества. WBO сохранялв за ним титул чемпиона мира в среднем весе до его добровольного отказа, IBF лишилв Алимханулы титула в связи с этой ситуацией.

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор