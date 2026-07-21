Жанибек Алимханулы отказался от титула чемпиона мира по боксу

В Казахстане больше не осталось действующих чемпионов мира по боксу среди профессионалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

До настоящего момента единственным действующим чемпионом мира по боксу из Казахстана был Жанибек Алимханулы. Но 21 июля 2026 года он перестал им быть: WBO приняло заявление казахстанского боксера о его добровольном отказе от пояса.

В своей резолюции WBO признала добровольный отказ Жанибека Алимханулы от титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе и присвоила временному чемпиону мира по версии WBO в среднем весе Дензелу Бентли статуса полноправного чемпиона. Обязательным претендентом в среднем весе является Йоенли Эрнандес.

Отказываясь от титула чемпиона мира в среднем весе, Жанибек Алимханулы подал прошение о пересмотре мирового рейтинга в суперсреднем весе по версии WBO, попросив включить его в данную весовую категорию.

Запрос Алимханулы о его переходе в суперсредний вес и включении его в мировой рейтинг в суперсреднем весе рассматривает Комитет по мировым рейтингам WBO.

— При осуществлении своих независимых полномочий Комитет по рейтингам может учитывать все соответствующие факторы, включая его предыдущий статус и достижения в качестве чемпиона мира WBO в среднем весе, в соответствии с регламентом WBO — говорится в заявлении.

Жанибек Алимханулы, комментируя свое решение о переходе в суперсредний вес (более тяжелый), оставил интригующее послание для болельщиков.

— Прошлое — это прошлое. Я не живу в нем. Моя боксерская история вот-вот станет еще более захватывающей, чем когда-либо. Следите за новостями, — написал в Instagram Жанибек Алимханулы.

Тем временем, титул чемпиона мира WBO в суперсреднем весе сейчас является вакантным. WBO ранее постановила, что пояс здесь должны разыграть между собой Хамза Шираз и Диего Пачеко.

Напомним, что Алимханулы с декабря 2025 года отбывает годичную дисквалификацию в связи с обнаружением в его анализах запрещенного Антидопинговым кодексом вещества. WBO сохранялв за ним титул чемпиона мира в среднем весе до его добровольного отказа, IBF лишилв Алимханулы титула в связи с этой ситуацией.