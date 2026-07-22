Первый после ЧМ-2026 рейтинг ФИФА: Казахстан сохраняет позиции

Сборная Казахстана по футболу сохранила позиции в рейтинге ФИФА на фоне триумфа Испании и взлета Норвегии на чемпионате мира-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный табель о рангах по итогам завершившегося чемпионата мира 2026 года. Результаты главного футбольного турнира планеты привели к тектоническим сдвигам на вершине таблицы, однако национальная сборная Казахстана сумела удержать свои прежние позиции. Главная команда страны по-прежнему занимает 111-е место в мировом рейтинге.

Прошедший Мундиаль полностью перекроил топ-лист мирового футбола. Новым лидером планеты стала сборная Испании. Статус действующих чемпионов мира позволил пиренейцам возглавить глобальный список ФИФА.

Аргентина не сумела подтвердить статус одного из фаворитов турнира.

Южноамериканцы, уступив в финальном матче, потеряли звание сильнейшей команды планеты и опустились на вторую строчку рейтинга.

Главной же сенсацией турнира признана сборная Норвегии. Скандинавский коллектив продемонстрировал самый впечатляющий прогресс в истории последних мундиалей: дойдя до стадии ¼ финала, норвежцы взлетели сразу на 12 позиций вверх и теперь замыкают топ-20 лучших команд мира, расположившись на 19-м месте.

Для казахстанской сборной, не пробившейся в финальную стадии ЧМ-2026, сохранение 111-й строчки стало закономерным результатом выступлений за последний год. Наша команда заложила прочный фундамент еще осенью прошлого года, когда выдала мощный финиш в отборочном цикле ЧМ-2026. Напомним, тогда казахстанцы сотворили две громкие сенсации, сыграв вничью с грозными сборными Бельгии и Северной Македонии.

Успешная серия казахстанской сборной продолжилась в марте этого года. В рамках домашнего мини-турнира под эгидой ФИФА отечественные футболисты одержали две победы, уверенно переиграв соперников из Намибии и Коморских Островов.

Ложкой дегтя в общей статистике стали более поздние товарищеские встречи. В контрольных матчах подопечные национальной сборной разошлись миром с командой Армении (1:1), после чего потерпели гостевое поражение от Венгрии со счетом 1:3. Тем не менее, заработанного ранее очкового задела хватило, чтобы сохранить статус-кво в мировой иерархии.

Свой следующий международный матч национальная сборная Казахстана по футболу проведет 26 сентября 2026 года против команды Фарерских островов в рамках первого тура Лиги наций УЕФА (Лига C, группа 3). Кто будет главным тренером команды Казахстана, пока не известно, КФФ ведет поиск специалиста на этот пост. Это случилось после того, как КФФ объявила об уходе главного тренера сборной Казахстана.