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    КФФ объявила об уходе главного тренера сборной Казахстана

    Казахстанская федерация футбола официально сообщила о решении Талгата Байсуфинова покинуть пост главного тренера национальной сборной Казахстана. В федерации подчеркнули, что с уважением приняли его отставку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Талгат Байсуфинов
    Фото: Адиль Саптаев / Kazinform

    В КФФ отметили, что под руководством специалиста сборная показала один из лучших результатов в своей истории. В частности, команда сыграла вничью с Бельгией на домашнем поле в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Также при Байсуфинове национальная команда улучшила позиции в рейтинге ФИФА и укрепила уверенность в собственных силах.

    КФФ поблагодарила тренера за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие национальной сборной, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

    Дополнительная информация о формировании тренерского штаба будет объявлена позже. Подготовка сборной к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.

    Напомним, в сентябре прошлого года Талгат Байсуфинов стал временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана.

    Спорт Футбол Сборная Казахстана Отставки
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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