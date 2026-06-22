КФФ объявила об уходе главного тренера сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола официально сообщила о решении Талгата Байсуфинова покинуть пост главного тренера национальной сборной Казахстана. В федерации подчеркнули, что с уважением приняли его отставку, передает корреспондент агентства Kazinform.

В КФФ отметили, что под руководством специалиста сборная показала один из лучших результатов в своей истории. В частности, команда сыграла вничью с Бельгией на домашнем поле в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Также при Байсуфинове национальная команда улучшила позиции в рейтинге ФИФА и укрепила уверенность в собственных силах.

КФФ поблагодарила тренера за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие национальной сборной, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

Дополнительная информация о формировании тренерского штаба будет объявлена позже. Подготовка сборной к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.

Напомним, в сентябре прошлого года Талгат Байсуфинов стал временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана.