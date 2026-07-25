Казахстан и Россия развивают цифровизацию торговли и логистики

Президентам Казахстана и России представили цифровые проекты в сфере торговли и логистики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин были ознакомлены с проектами, направленными на обеспечение прозрачности товарооборота, цифровизацию перевозочного процесса и повышение безопасности автомобильных перевозок.

В частности, президентам представили систему цифровой маркировки товаров, обеспечивающую прозрачность товарооборота и подтверждение происхождения продукции; платформу Smart Cargo, предусматривающую создание единой цифровой платформы для участников перевозочного процесса; единый цифровой контур AI Jol, осуществляющий при помощи ИИ непрерывный анализ транспортных потоков.

О совместной работе по повышению эффективности внешней торговли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры отчитались заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Глав государств также проинформировали о совместных мерах по развитию транспортной взаимосвязанности в железнодорожной, автомобильной и авиационной отраслях, а также о перспективах синхронизированной модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

Позже он провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.

В рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества.

Принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Глава государства сообщил, что товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд, а инвестиции Казахстана в экономику России превысили $9 млрд.