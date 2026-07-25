Астану и приграничные города России могут соединить прямые авиарейсы

Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление транспортно-логистической связанности наших стран имеет огромное значение для приграничных регионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Предлагается разработать совместную Программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием «500+». Данная инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Реализация программы также создаст благоприятные условия для роста взаимного туристского потока. Кроме того, перспективным считаю создание совместных трансграничных туристских маршрутов. Для этого важно активизировать взаимодействие между представителями туристической индустрии наших стран. Кстати, хочу сказать, что Россия занимает сейчас первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей. На втором месте — Китай, на третьем — Индия, на четвертом — Турция. У нас имеются все условия для динамичного развития туризма: выгодное географическое расположение, разнообразие природных ландшафтов, богатое и уникальное историко-культурное наследие. Самое главное, для российских туристов в Казахстане отсутствует языковой и ментальный барьер, нас объединяют общая культура и общая история. Развитие приграничного туризма — это не только экономика. Это инвестиции в укрепление взаимного доверия и формирование единого пространства добрососедства, которое служит мерилом крепости наших двусторонних связей и мощным локомотивом совместного развития, — подчеркнул Президент.

Глава государства заявил, что сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное — дружбой миллионов людей.

— Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие созидательного стратегического партнерства с великим государством — Россией. В Омск я привез весьма представительную делегацию, в состав которой вошли руководители центральных государственных органов, главы всех приграничных регионов, представители деловых кругов. Это отражает наш серьезный настрой на предметную работу и достижение конкретных договоренностей по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия и сотрудничества. Итоги нынешнего Форума, несомненно, откроют очередную яркую страницу в летописи казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений, послужат процветанию наших государств и благополучию братских народов, — подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

Позже он провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.

Принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Глава государства сообщил, что товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд, а инвестиции Казахстана в экономику России превысили $9 млрд.