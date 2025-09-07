Президент в Китае, депутаты после каникул и поражение от Уэльса: обзор недели

Неделя с Президентом: дипломатия ШОС, стратегический диалог с Китаем и новые проекты в Астане

Начало сентября для Касым-Жомарта Токаева выдалось насыщенным международными и экономическими событиями. В Тяньцзине Глава государства принял участие в саммите Совета глав государств ШОС, где подчеркнул значимость «шанхайского духа», предложил учредить Экспертный форум по искусственному интеллекту и провести его первую встречу в Астане на Digital Bridge. По словам Президента, организация способна стать мировым флагманом в развитии ИИ, а приоритетом остаётся совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В формате «ШОС плюс» Токаев заявил о недопустимости выхода вооружённых конфликтов на «точку невозврата», выступил за реформу Совета Безопасности ООН и затронул экологическую повестку, предупредив о риске катастрофы на Каспии и предложил создать в Астане Центр анализа водных проблем. Кроме того, Казахстан проведёт в апреле 2026 года региональный экологический саммит совместно с ООН.

Официальный визит в Китай продолжил международную повестку. В Пекине прошло 8-е заседание казахско-китайского Делового совета, по итогам которого подписано свыше 70 документов на сумму более 15 млрд долларов. 4

Фото: Акорда

Президент отметил, что Китай уже вложил 27 млрд долларов в экономику Казахстана, а двусторонний товарооборот достиг рекордных 44 млрд. Среди приоритетных направлений сотрудничества — строительство завода по выпуску полиэтилена в Атырауской области с компанией Sinopec, модернизация Шымкентского НПЗ при участии CNPC, проекты в области возобновляемой энергетики с China Power International Holding и China Energy, строительство парогазовой установки в Мангистауской области с China Huadian Corporation, а также договорённости с CNNC о развитии атомной энергетики. Параллельно обсуждались проекты в горно-металлургическом комплексе с Fujian Hengwang Investment и Jiaxin International, запуск автозавода и электробусного производства в Алматы с компаниями GWM, Chery, Changan и BYD. Казахстан предложил Китаю развивать совместное производство органической продукции, а в финансовой сфере отметил потенциал Астанинского МФЦА, где уже работают 850 китайских компаний.

Визит включал и культурную составляющую: в Пекине открылся Культурный центр Казахстана. А в Жамбылской области с участием SANY Renewable Energy заработал первый в стране завод по производству компонентов для ветроэнергетики. Президент также провёл встречи с руководством Huawei, договорившись о совместных проектах в сфере цифровых технологий и подготовке кадров, с корпорацией Sany Group о запуске производства спецтехники, с компанией Energy China о строительстве линий постоянного тока «север — юг», с CRRC о поставке сотен локомотивов и создании сервисных центров.

Правительство: исполнение Посланий, рост промышленности и «тариф в обмен на инвестиции»

В преддверии очередного Послания Президента Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT. Он сообщил о последовательной реализации Посланий и предвыборной программы, представил Прогноз социально-экономического развития и проект республиканского бюджета: при базовом сценарии среднегодовой рост экономики в ближайшие три года составит 5,3%, а в результате налоговой реформы доля расходов, стимулирующих рост, увеличится с 10,9% до 16,1%. Отмечен устойчивый рост в обрабатывающей промышленности, запуск 190 новых предприятий на 1,5 трлн тенге с созданием свыше 20 тыс. рабочих мест и объемом выпуска в 2,2 трлн тенге запланирован на текущий год. Для повышения адресности социальной поддержки запущена единая цифровая платформа: в Шымкенте и Карагандинской области тестируется скоринговая система, которую далее масштабируют на все регионы. Активно идут строительство и модернизация образовательной инфраструктуры: за 2024–2025 годы введено 340 школ на 484 тыс. мест, в рамках «Келешек мектептері» построено 160 школ на 310 тыс. мест; расширены меры по подготовке кадров и обеспечению общежитиями. В здравоохранении в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 из 655 объектов, что обеспечит доступ к услугам около 1 млн сельских жителей. Для сокращения диспропорций в регионах завершаются проекты по 100% обеспечению населения питьевой водой. На эти цели выделено 147 млрд тенге из республиканского бюджета и свыше 160 млрд из Спецгосфонда. А в 2026 году на поддержку регионов планируется направить 5,4 трлн тенге; продолжится финансирование бизнеса через институты развития.

Фото: Правительство

По модернизации инженерной инфраструктуры с 2023 года в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» привлечено свыше 600 млрд тенге: отремонтировано более 12 тыс. км сетей, износ снизился в среднем на 6,2%, 9 ТЭЦ вышли из «красной зоны» аварийности. Программа будет продолжена до 2029 года, целевой показатель — снижение износа до 40%. В энергетике ведется ввод новых мощностей: к 2035 году — порядка 26 ГВт, в 2025-м уже введены две солнечные станции (40 МВт) в Кызылординской области и ВЭС (50 МВт) в Карагандинской области. Параллельно продолжается оптимизация бюджета: из неприоритетных заявок исключено свыше 8 трлн тенге, при формировании бюджета удовлетворены только расходы с реальным экономическим эффектом.

Парламент: цифровая повестка, новые законы и депутатский контроль

Казахстанские депутаты вернулись с каникул. Новый политический сезон стартовал на совместном заседании Палат: открыта IV сессия Парламента VIII созыва, в работе приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов и Государственный советник Ерлан Карин. В приоритете сессии — цифровая повестка: депутаты ставят в центр закон об искусственном интеллекте, предусматривающий борьбу с дипфейками, доступ к данным и вычислительным мощностям, распределение компетенций, а также системообразующий Цифровой кодекс, который закрепляет цифровые права, регулирует работу платформ, вводит специальные «песочницы» для тестирования технологий и новые правовые режимы.

Уже в первый пленарный день Мажилис вынес на рассмотрение ратификацию двух соглашений с Арменией и принял к работе бюджетные документы на 2026–2028 годы. По армянской линии решения стали одними из первых: ратифицировано соглашение о миграционном сотрудничестве с обменом данными и защитой персональной информации, а также упрощён порядок пребывания граждан: теперь возможны поездки по удостоверению личности и ID-карте, допускается 90 дней пребывания в полугодии, обязательна постановка на учёт после 30-го дня, введено бесплатное и ускоренное оформление РВП.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Законодательная «тонкая настройка» коснулась и выборов: в работу принят пакет поправок, включающий запрет многократного выдвижения в разных округах, ужесточение требований к кандидатам и регламентацию агитации. Экономический блок синхронизирован с повесткой Кабмина: в Парламент внесены Прогноз социально-экономического развития и проект республиканского бюджета на трёхлетку, где предусмотрен средний рост ВВП в 5,3% и снижение дефицита.

При этом активно продвигаются новые законотворческие инициативы. В Сенате обсуждается предложение о введении уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с финансовыми пирамидами; предполагается и конфискация доходов. В сфере туризма готовятся поправки, согласно которым контроль за объектами туристской деятельности будет передан акиматам, что должно усилить профилактику и ответственность на местах.

Контрольная функция депутатов усилилась резонансными запросами. Поднята тема регуляторного давления на бизнес и необходимости запуска реформы «с чистого листа 2.0» с KPI для госорганов. Обсуждается и проблема договорных матчей в футболе: депутаты требуют расследований с учётом международной практики. Жёстко обозначены и нарушения при застройке Алматы: срезка горных массивов, засыпка логов и возведение объектов без экспертиз вызвали требование прокурорского контроля и восстановления ландшафтов.

На фоне активной законотворческой работы состав Мажилиса обновился: присягу принял Олжас Нуралдинов. При этом парламентарии подчёркивают, что летние каникулы остаются рабочими: они проводят встречи в регионах, собирают проблемные вопросы и включают их в бюджетные обсуждения осенью.

Общество: цены и кредиты, пробки в мегаполисах и новые возможности для граждан

Одной из обсуждаемых инициатив недели стала идея введения «двойного ценника» на товары — с указанием стоимости как при оплате сразу, так и при покупке в рассрочку. Глава АРРФР Мадина Абылкасымова отметила, что такая мера позволит защитить права потребителей, обеспечив прозрачность условий и наглядность переплат.

Фото: акимат Астаны

В транспортной сфере сразу два крупных города внедряют новые меры для борьбы с пробками. В Астане с 15 сентября изменится график работы госорганов и коммунальных служб: начало рабочего дня сдвинуто на 7:30–8:00, чтобы разгрузить дороги в часы пик, при этом усилят контроль за парковкой и эвакуацией нарушителей. В Алматы пошли ещё дальше: часть госслужащих переводят на гибкий график и удалёнку, а университетам и колледжам предложено распределить начало занятий между 8:00 и 10:00, чтобы равномернее распределить транспортный поток.

Социально-культурные инициативы также в центре внимания. В шести регионах возобновляется проект «Арт-спорт»: дети смогут бесплатно заниматься спортом и творчеством по ваучерной системе, когда родители сами выбирают секции и кружки.

Громкие суды недели: амнистии, пожизненные приговоры и резонансные дела

Неделя ознаменовалась целым рядом судебных решений, вызвавших широкий общественный резонанс. В Астане стало известно об освобождении экс-банкира Жомарта Ертаева: суд применил к нему акт амнистии, и теперь он будет находиться под контролем службы пробации. Напомним, ранее он был осуждён за хищение 144 млрд тенге из АО «Bank RBK».

В столице продолжается громкое разбирательство в отношении блогера Ерболата Жанабылова, организовавшего розыгрыш 10 автомобилей. В суде представлены материалы о возможном нарушении законодательства о лотереях, а также данные проверки «обучающих курсов» супругов Жанабыловых, которые Минспорт назвал завышенными по стоимости и не имеющими реальной ценности.

Коллаж: Kazinform/ Canva/ hyundai.com/ instagram.com/zhanabylov_e

В тот же период судебные коллегии оставили без изменений ряд приговоров. Так, апелляционный суд подтвердил трёхлетний срок бывшему вице-министру культуры Ерлану Кожагапанову за злоупотребление должностными полномочиями, а также пятилетний срок его соучастнице Ляззат Коккозовой.

В Костанайской области апелляционная коллегия поставила точку в затянувшемся споре вокруг проекта «Сергек». Решение о расторжении ГЧП-договора с ТОО «Көркем Телеком» оставлено в силе: суд подтвердил существенные нарушения условий, в частности использование оборудования, не соответствующего договору.

Две тяжёлые уголовные истории завершились пожизненными приговорами. В Жамбылской области отец, обвинённый в насилии над собственной дочерью, получил максимальное наказание. В области Абай суд признал 21-летнего студента виновным в преступлениях против малолетних и также назначил пожизненное лишение свободы с пожизненным запретом на работу с детьми.

Не меньший резонанс вызвало дело в Акмолинской области о деятельности ОПГ, связанной с похищением людей ради кредитов. После завершения расследования банки поспешили заявить об отсутствии причастности сотрудников к делу, однако прокуратура подтвердила обратное: в состав группировки входили работники финансовых организаций.

Спорт: от поражений и ожиданий сборной до исторического матча «Кайрата» с «Реалом»

Неделя в спорте получилась насыщенной — от серьёзных неудач национальной сборной до исторических моментов для казахстанского футбола и масштабных шагов в развитии спорта.

Сборная Казахстана в квалификации к ЧМ-2026 встретилась с Уэльсом и потерпела минимальное поражение. Решающий гол забил Киффер Мур на 24-й минуте. Главный тренер Али Алиев объяснил поражение как результат нехватки «глубины» состава, но отметил, что команда старалась максимально.

Уже через несколько дней сборная прибыла в Брюссель, где 7 сентября сыграет против команды Бельгии. Игроков тепло встретили казахстанские студенты с флагами и атрибутикой, а футболисты пообещали бороться до конца. Прямая трансляция матча Бельгия — Казахстан начнётся 7 сентября в 23:45 по времени Астаны на телеканале «Qazsport».

Фото: Арнур Рахимбеков

А главным футбольным событием сентября в Казахстане станет матч «Кайрата» против мадридского «Реала» в Алматы. Ожидается приезд до 5 тысяч туристов, подчеркнул министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, отметивший готовность инфраструктуры Алматы к проведению игр такого масштаба. При этом полиция Алматы предупредила о риске мошенничества при покупке билетов и призвала горожан пользоваться только официальными каналами. Билеты поступят в продажу в конце сентября, а часть пригласительных будет выделена для VIP-гостей и официальных делегаций. Между тем УЕФА опубликовал заявку «Кайрата» на групповой этап Лиги чемпионов: в ней 25 игроков, включая опытных легионеров и перспективную молодёжь, а главный тренер Рафаэль Уразбахтин выразил надежду на скорейшее восстановление травмированных лидеров.

Не обошлось и без стратегических новостей для всего спорта страны. Министерством туризма и спорта утверждён список из 46 приоритетных дисциплин. В него вошли олимпийские и паралимпийские виды, а также национальные — қазақ күресі, көкпар, жамбы ату, асық ату и другие. Такой подход позволит точнее распределять ресурсы и развивать спорт как на международной арене, так и внутри страны.

Культура: от международных шоу до наследия Шевченко

Неделя в культурной жизни Казахстана запомнилась сразу несколькими яркими событиями — страна становится площадкой для международных музыкальных проектов, а также демонстрирует богатое историческое наследие.

Фото: dimashnews.com

В сентябре в Казахстане стартуют съёмки нового китайско-казахстанского музыкального проекта, где в роли исполнительного продюсера выступит Димаш Кудайберген. Съёмки пройдут в Туркестане, Алматы, Актау и Астане с 8 по 29 сентября. Участие примут вокалисты из разных стран, а трансляция проекта охватит миллионы зрителей по всему миру. Сам Димаш назвал этот шаг новой главой культурного сотрудничества.

«Почти десять лет назад мой путь на Hunan TV начался с шоу Singer. Сегодня я возвращаюсь уже как создатель международного шоу», — отметил он.

Параллельно в Астане идёт работа над другим крупным проектом — музыкальным конкурсом Silk Way Star, который объединяет артистов из 12 стран. Формат включает десять программ, а победитель определится в финале 22 ноября на основе голосов жюри и зрителей. В конкурсе прозвучат популярные казахские песни в исполнении артистов на разных языках. Казахстан представит певец ALEM (Батырхан Маликов). Организаторы ожидают, что аудитория шоу превысит 1 миллиард зрителей.

Не осталась в стороне и музейная жизнь страны. В Национальном музее РК открылась выставка «Кобзарь в казахской степи: переплетение истории и судьбы», посвящённая творчеству Тараса Шевченко. Экспозиция представлена 58 репродукциями картин, созданных им в годы ссылки в Казахстане, среди которых «Пожар в степи», «Форт Райым» и «Шхуны у острова Косарал». Выставка дополняется этнографическим разделом, в котором представлены традиционные украинские рушники, одежда и редкие книги. Она продлится до 20 сентября.

Таким образом, Казахстан укрепляет свой статус культурного центра региона: от громких международных шоу до глубоких исторических проектов, связывающих разные народы.