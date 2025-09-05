Стоимость неоправданно завышена - Минспорта о курсах Жанабыловых

Судьей по данному делу выступает Малика Ногайбекова.

Как сообщили в суде, 21 августа 2025 года в адрес Комитета поступило заявление от гражданина Советбекова, а 22 августа — сообщение от Агентства по финансовому мониторингу о факте возможной организации незаконной лотерейной деятельности через социальную сеть Instagram с использованием аккаунтов блогеров Жанабыловых.

Как озвучено в суде, Комитет установил, что на страницах блогеров регулярно проводились розыгрыши и выплаты выигрышей в виде денежных средств, десяти автомобилей и других ценных призов. При этом, согласно закону, проведение лотереи лицами, не являющимися оператором лотереи, запрещено.

Также представители Комитета сообщили, что в ходе контрольной закупки курсов, предлагаемых блогерами, было выявлено их несоответствие заявленному содержанию. По информации ведомства, данные курсы носят формальный характер, не имеют практической ценности, а их стоимость в 30 тысяч тенге является неоправданно завышенной.

Напомним, что суд рассматривает дело блогера Ерболата Жанабылова о розыгрыше 10 авто.