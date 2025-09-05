РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:53, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Астане суд рассматривает дело блогера Ерболата Жанабылова о розыгрыше 10 авто

    В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны проходит судебное заседание по делу в отношении блогера Ерболата Жанабылова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане суд рассматривает дело блогера Ерболата Жанабылова
    Фото: Дамира Кеңесбай/Kazinform

    Суд проходит в открытом формате. В зале суда присутствует сам блогер со своим адвокатом, представители профильного Комитета Минтуризма и спорта, а также журналисты.

    Напомним, блогер организовал розыгрыш 10 авто. После чего в адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

    В Астане суд рассматривает дело блогера Ерболата Жанабылова
    Фото: Kazinform

    26 августа текущего года в отношении блогера Ерболата Жанабылова был составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях РК.

    Тогда сообщалось также, что проверка действий супруги Жанабылова, Э. Толегеновой через аккаунт «elt6i» продолжается. Комитетом будет вынесено соответствующее решение.

    Недавно ситуацию по делу Жанабылова прокомментировал министр туризма и спорта. 

     

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Суды Астана Блогеры
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
