В Астане суд рассматривает дело блогера Ерболата Жанабылова о розыгрыше 10 авто

Суд проходит в открытом формате. В зале суда присутствует сам блогер со своим адвокатом, представители профильного Комитета Минтуризма и спорта, а также журналисты.

Напомним, блогер организовал розыгрыш 10 авто. После чего в адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Фото: Kazinform

26 августа текущего года в отношении блогера Ерболата Жанабылова был составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Тогда сообщалось также, что проверка действий супруги Жанабылова, Э. Толегеновой через аккаунт «elt6i» продолжается. Комитетом будет вынесено соответствующее решение.

Недавно ситуацию по делу Жанабылова прокомментировал министр туризма и спорта.