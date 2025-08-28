РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:33, 28 Август 2025 | GMT +5

    Розыгрыш на 10 авто: дело блогера Жанабылова передано в суд

    Дело о розыгрыше 10 автомобилей, организованном блогером Ерболатом Жанабыловым в Instagram, передано в суд. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерболат Жанабылов
    Фото: кадр из видео

    - 26 августа 2025 года в отношении Е.Н. Жанабылова составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях РК. По заявлению его адвоката дело направлено в специализированный межрайонный административный суд по административным правонарушениям города Астана для рассмотрения, - сообщили в ведомстве.

    Дата и место рассмотрения административного дела будет определено судом.

    Проверка действий супруги Жанабылова, Э. Толегеновой через аккаунт «elt6i» продолжается. Комитетом будет вынесено соответствующее решение.

    Ранее в адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

    Ранее в АФМ озвучили имена 34 казахстанских блогеров, которые рекламировали онлайн-казино. 

    Напомним, ВКО выявили блогеров и аккаунты, вовлекавшие пользователей в азартные игры.

    Теги:
    Суды Блогеры
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают