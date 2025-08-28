Розыгрыш на 10 авто: дело блогера Жанабылова передано в суд

- 26 августа 2025 года в отношении Е.Н. Жанабылова составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях РК. По заявлению его адвоката дело направлено в специализированный межрайонный административный суд по административным правонарушениям города Астана для рассмотрения, - сообщили в ведомстве.

Дата и место рассмотрения административного дела будет определено судом.

Проверка действий супруги Жанабылова, Э. Толегеновой через аккаунт «elt6i» продолжается. Комитетом будет вынесено соответствующее решение.

Ранее в адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Ранее в АФМ озвучили имена 34 казахстанских блогеров, которые рекламировали онлайн-казино.

Напомним, ВКО выявили блогеров и аккаунты, вовлекавшие пользователей в азартные игры.