Программу «Тариф в обмен на инвестиции» в РК планируют продолжить до 2029 года

- Началась эта работа еще в 2023 году, в 2024 продолжилась и продолжается в этом году. За два с половиной года более 600 млрд тенге инвестиций удалось привлечь в модернизацию инженерной инфраструктуры, теплоисточников, различных сетей. Износ благодаря этому снизился на 6,2%. Эту работу мы, как бы тяжело ни было, намерены продолжать, потому что хотим получить все-таки современную, модернизированную систему жилищно-коммунального хозяйства, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов служит продолжением программы «Тариф в обмен на инвестиции».

- Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов принят, реализуется. Он предполагает продолжение программы «Тариф в обмен на инвестиции» до 2029 года. Благодаря тем мерам, которые принимаются согласно национальному проекту, мы планируем снизить до 40% износ. Это уже, на наш взгляд, нормальное состояние, которое позволит спокойно проходить осенне-зимний период. Эту работу намерены продолжать, – отметил Олжас Бектенов.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.