Кабмин направил в Парламент проект бюджета и прогноз развития РК

- При базовом сценарии, реальный среднегодовой рост ВВП за 3 года составит 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге или $425,6 млрд в 2028 году. Дефицит бюджета в 2026 году определен на уровне 2,5% к ВВП со снижением в 2027-2028 годах до 1,7 и 0,9% к ВВП, соответственно. Важно отметить, что в результате Налоговой реформы расходы, стимулирующие рост экономики, увеличатся с 10,9% до 16,1%. Благодаря этому мы сможем инфраструктурно и финансово поддерживать развитие бизнеса. С другой стороны, как и поручал Глава государства, мы сохраним социальную ориентированность бюджета и обеспечим полное исполнение взятых на себя социальных обязательств, — подчеркнул Премьер-министр.