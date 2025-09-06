Казахстан - Бельгия. Дата, время и прямая трансляция матча
В ночь с 7 на 8 сентября в Брюсселе (Бельгия) состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Бельгии примет команду Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция матча Бельгия — Казахстан начнется в 23:45 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
Перед очной встречей сборная Бельгии имеет в активе семь очков после трех сыгранных матчей, а у сборной Казахстана — три очка после четырех игр.
В своем последнем матче Бельгия в гостях учинила разгром Лихтенштейну — 6:0. Голы забили Максим Де Кёйпер (29-я минута), Юри Тилеманс (46-я и 70-я, с пенальти), Артюр Теате (60-я), Кевин Де Брюйне (62-я) и Малик Фофана (90+1).
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу прибыла в Бельгию.
Напомним, сборная Казахстана потерпела поражение от команды Уэльса — 0:1. Единственный гол на 25-й минуте у валлийцев забил Киффер Мур.