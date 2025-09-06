РУ
    23:23, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана по футболу прибыла в Бельгию

    Сегодня вечером в аэропорту города Брюссель прибыл самолет с игроками сборной Республики Казахстан по футболу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Арнур Рахимбеков

    7 сентября на местном стадионе Андерлехт казахстанцы сыграют против сборной Бельгии в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу -2026 года.

    В аэропорту сборную Казахстана по футболу встретила группа казахстанских студентов, обучающихся в местных вузах. Молодые казахстанцы пришли в аэропорт Завентем с национальной атрибутикой: флагами, в спортивных майках сборной, а также в национальной одежде.

    В свою очередь, игроки сборной, выходя из зоны прилета тепло приветствовали соотечественников. Состоялось совместное фотографирование и болельщики пообещали горячую поддержку на местном стадионе, пожелав также удачи нашим спортсменам.

    Сами казахстанские игроки рассказали, что, несмотря на недавнее поражение от сборной Уэльса, они настроены исключительно на победу и высокие результаты.

    Напомним, перед этой игрой сборная Казахстана имеет в активе три очка после четырех сыгранных матчей, а у сборной Бельгии — семь очков после трех матчей.

    Игра начнется в 21.00 по времени Брюсселя. Матч обслужит бригада арбитров из Румынии под руководством Раду Петреску. Его ассистентами будут Раду Гингуляк и Мирча Григориу.

