Сборная Казахстана по футболу прибыла в Бельгию

7 сентября на местном стадионе Андерлехт казахстанцы сыграют против сборной Бельгии в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу -2026 года.

В аэропорту сборную Казахстана по футболу встретила группа казахстанских студентов, обучающихся в местных вузах. Молодые казахстанцы пришли в аэропорт Завентем с национальной атрибутикой: флагами, в спортивных майках сборной, а также в национальной одежде.

В свою очередь, игроки сборной, выходя из зоны прилета тепло приветствовали соотечественников. Состоялось совместное фотографирование и болельщики пообещали горячую поддержку на местном стадионе, пожелав также удачи нашим спортсменам.

Сами казахстанские игроки рассказали, что, несмотря на недавнее поражение от сборной Уэльса, они настроены исключительно на победу и высокие результаты.

Напомним, перед этой игрой сборная Казахстана имеет в активе три очка после четырех сыгранных матчей, а у сборной Бельгии — семь очков после трех матчей.

Игра начнется в 21.00 по времени Брюсселя. Матч обслужит бригада арбитров из Румынии под руководством Раду Петреску. Его ассистентами будут Раду Гингуляк и Мирча Григориу.