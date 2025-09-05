Оптимизация расходов: заявки на сумму свыше 8 трлн тенге исключены из бюджета

- Что касается бюджетных расходов, действительно мы понимаем необходимость их сокращения и работаем в этом направлении. К примеру, при формировании бюджета текущего 2025 года исключены заявки администраторов бюджетных программ по неприоритетным расходам. На сумму в 34 трлн тенге поступило заявок, мы удовлетворили только 25 трлн и 700 млрд, – подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что Правительством на постоянной основе ведется работа по оптимизации затрат.

- Конечно, идет постоянная ревизия и текущих расходов государственных органов. Мы урезаем те расходы, которые не дают какого-то экономического эффекта, – подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.