    10:02, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Оптимизация расходов: заявки на сумму свыше 8 трлн тенге исключены из бюджета

    На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Правительство продолжает работу по сокращению неприоритетных расходов и оптимизации бюджета. Заявки на сумму свыше 8 трлн тенге исключены из бюджета, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    бухгалтер
    Фото: прокуратура СКО

    - Что касается бюджетных расходов, действительно мы понимаем необходимость их сокращения и работаем в этом направлении. К примеру, при формировании бюджета текущего 2025 года исключены заявки администраторов бюджетных программ по неприоритетным расходам. На сумму в 34 трлн тенге поступило заявок, мы удовлетворили только 25 трлн и 700 млрд, – подчеркнул Премьер-министр.

    Олжас Бектенов отметил, что Правительством на постоянной основе ведется работа по оптимизации затрат.

    - Конечно, идет постоянная ревизия и текущих расходов государственных органов. Мы урезаем те расходы, которые не дают какого-то экономического эффекта, – подчеркнул Премьер-министр.

    Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.

     

