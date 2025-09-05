РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане отремонтировано 12 тысяч км инженерных сетей

    Бесперебойное обеспечение граждан теплоснабжением является приоритетом, который обозначил Глава государства перед Правительством. На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в текущем году проверка хода подготовки к отопительному сезону была начата заблаговременно.

    инженерные сети теплотрасса
    Иллюстративное фото: avitekengineering.ru

    - В данном направлении в результате модернизации и обновления оборудования средний износ ТЭЦ по стране снижен с 64% до 61%. 9 ТЭЦ перешли из красной зоны высокой аварийности в жёлтую, 3 ТЭЦ — из желтой в зеленую зону, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Также одним из важных инструментов модернизации стала программа «Тариф в обмен на инвестиции». Только за два года привлечено свыше 600 млрд тенге инвестиций на ремонт более 12 тыс. км инженерных сетей. Это позволило снизить износ сетей в среднем на 6,2%.

    Премьер-министр отметил, что Нацпроект модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры позволит ускорить снижение износа инженерной инфраструктуры.

    Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.

    Теги:
    Правительство РК ТЭЦ Отопление Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают