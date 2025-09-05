В Казахстане отремонтировано 12 тысяч км инженерных сетей
Бесперебойное обеспечение граждан теплоснабжением является приоритетом, который обозначил Глава государства перед Правительством. На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в текущем году проверка хода подготовки к отопительному сезону была начата заблаговременно.
- В данном направлении в результате модернизации и обновления оборудования средний износ ТЭЦ по стране снижен с 64% до 61%. 9 ТЭЦ перешли из красной зоны высокой аварийности в жёлтую, 3 ТЭЦ — из желтой в зеленую зону, — подчеркнул Олжас Бектенов.
Также одним из важных инструментов модернизации стала программа «Тариф в обмен на инвестиции». Только за два года привлечено свыше 600 млрд тенге инвестиций на ремонт более 12 тыс. км инженерных сетей. Это позволило снизить износ сетей в среднем на 6,2%.
Премьер-министр отметил, что Нацпроект модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры позволит ускорить снижение износа инженерной инфраструктуры.
Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.