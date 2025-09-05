РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:38, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Солнечные станции и ВЭС введены Кызылординской и Карагандинской областях с начала года

    На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на то, что одним из основных поручений Президента является ввод новых энергетических мощностей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    солнечные станции
    Фото: chandlervid85/freepik

    В связи с этим Правительством проводятся работы по вводу до 2035 года новых энергоисточников суммарной мощностью порядка 26 ГВт.

    - На сегодня в Казахстане из 233 энергоисточников 156 относятся к возобновляемым. На текущий год запланирован ввод 9 новых объектов ВИЭ суммарной мощностью 455,5 МВт. С начала года уже введены 2 солнечные станции суммарной мощностью 40 МВт в Кызылординской области и ВЭС мощностью 50 МВт в Карагандинской области, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Кроме того Премьер-министр сообщил, что в Казахстане на сегодня отремонтировано 12 тысяч км инженерных сетей.

    Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.

    Теги:
    Зеленая энергетика Правительство РК Энергетика Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают