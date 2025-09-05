Солнечные станции и ВЭС введены Кызылординской и Карагандинской областях с начала года

В связи с этим Правительством проводятся работы по вводу до 2035 года новых энергоисточников суммарной мощностью порядка 26 ГВт.

- На сегодня в Казахстане из 233 энергоисточников 156 относятся к возобновляемым. На текущий год запланирован ввод 9 новых объектов ВИЭ суммарной мощностью 455,5 МВт. С начала года уже введены 2 солнечные станции суммарной мощностью 40 МВт в Кызылординской области и ВЭС мощностью 50 МВт в Карагандинской области, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того Премьер-министр сообщил, что в Казахстане на сегодня отремонтировано 12 тысяч км инженерных сетей.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.