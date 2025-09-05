540 сельских медучреждений построено в РК рамках нацпроекта

- По нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 из 655 медицинских объектов в регионах. Эти центры охватят медицинскими услугами порядка 1 млн сельских жителей, — отметил Премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании фракции партии AMANAT.

Кроме того в стране активно строятся и модернизируются образовательные учреждения. В рамках проекта «Келешек мектептері» построено 160 школ на 310 тыс. мест.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.