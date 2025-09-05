РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:03, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    540 сельских медучреждений построено в РК рамках нацпроекта

    Правительство продолжает работу по реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения». Об этом заявил Премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном собрании фракции партии AMANAT, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    сельская врачебная амбулатория
    Фото: Информационный центр ВКО

    - По нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 из 655 медицинских объектов в регионах. Эти центры охватят медицинскими услугами порядка 1 млн сельских жителей, — отметил Премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании фракции партии AMANAT.

    Кроме того в стране активно строятся и модернизируются образовательные учреждения. В рамках проекта «Келешек мектептері» построено 160 школ на 310 тыс. мест. 

    Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
