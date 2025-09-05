340 школ введены за последние два года в Казахстане

Олжас Бектенов отметил, что всего в 2024–2025 годах введено в эксплуатацию 340 школы на 484 тыс. мест. До конца года планируется построить 111 школ. Комплексная реновация предусмотрена для 245 школ.

Большое внимание уделяется подготовке специалистов. В этом году 150 тыс. студентов колледжей охвачены госзаказом. 100% выпускников 9-ых классов обеспечены бесплатным профтехобразованием по востребованным специальностям.

В рамках Года рабочих профессий количество студентов, обучающихся по заявкам предприятий, увеличено в три раза (до 30 тыс.), норматив подушевого финансирования в ТиПО увеличен в два раза (с 437 тыс. тенге до 913 тыс. тенге).

На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в текущем году выделено 93 тыс. грантов.

Создаются и комфортные условия для студентов. С начала текущего года введено 4 общежития на 3,5 тыс. мест. До конца года запланирован ввод еще 29 общежитий на 10 тыс. мест. Всего за пять лет дефицит мест в общежитиях сокращен почти в 3 раза – с 61 тыс. до 17 тыс.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.