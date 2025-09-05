5,4 трлн тенге планируют направить на повышение качества жизни в регионах в 2026 году

По поручению Главы государства, в текущем году будут завершены проекты по 100% обеспечению населения питьевой водой. На эти цели из республиканского бюджета выделено 147 млрд. тенге.

Кроме того, за счет средств Специального государственного фонда также выделено свыше 160 млрд тенге.

До конца года планируется завершить проекты в 17 городах и 463 селах.

В рамках проекта «Ауыл аманаты» будет профинансировано 25 тыс. проектов по поддержке бизнеса на селе, что позволит создать 30 тыс. рабочих мест.

В 2026 году выделяется 5,4 трлн тенге на поддержку регионов. Ключевым инструментом повышения качества жизни в регионах является не прямое финансирование, а механизмы господдержки через институты развития.

К примеру, холдинг «Байтерек» с начала текущего года оказал поддержку предпринимателям на сумму свыше 4 трлн тенге, что составляет более 50% от годового плана в 8 трлн тенге. Из этой суммы порядка 2 трлн тенге направлено на развитие МСБ, свыше полутора триллиона тенге – на поддержку крупного бизнеса, который развивает вокруг себя пояс из смежных малых предприятий.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.