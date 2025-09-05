РУ
    22:32, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Главный тренер сборной Казахстана объяснил причину поражения от Уэльса

    Главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев подвел итоги матча против Уэльса в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Али Алиев
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

    Наставник отметил, что команда имела свои шансы для взятия ворот, однако соперник сумел воспользоваться ошибками. По его словам, решение не выпускать Ислама было связано с заботой о его состоянии:

    — У Ислама было повреждение, и мы сохранили его для матча с Бельгией. Сегодня мы приняли решение не выпускать его. К игрокам вопросов нет — они отработали честно и по максимуму, — подчеркнул Алиев.

    Тренер также отметил, что встреча стала испытанием как для футболистов, так и для болельщиков.

    — Эмоциональный стресс огромный, и эмоции людей понятны. У нас было 3–4 момента, команда старалась, но напротив стоял Уэльс, в составе которого выступают игроки «Тоттенхэма» и «Фулхэма». Я благодарен ребятам за самоотдачу, — сказал наставник.

    Алиев добавил, что сборная Казахстана вышла без страха и постаралась адаптироваться под соперника.

    — Мы не знали, какой тактикой воспользуется Уэльс. Первые 20 минут присматривались, хотя хотелось бы понять всё быстрее. Немного не хватило хладнокровия в решающих зонах. Я заменил Кенжебекова, чтобы освежить атаку, и Чесноков хорошо вошел в игру, — отметил он.

    Следующий матч Казахстан проведет 7 сентября на выезде против сборной Бельгии в Брюсселе.

