Контроль за объектами туристской деятельности в Казахстане передадут акиматам

В документе, который планируют изменить, оговариваются правила проверки и оценки объектов и субъектов, подпадающих под действие законодательства о туристской деятельности на соответствие требованиям законодательства. В числе мер контроля и оценки применяются в том числе профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

По итогам проверки выставляются оценки, на основании которых объекты туристской деятельности относят к высокой, средней и низкой степени риска.

В действующей редакции правил данная работа поручена уполномоченному органу в сфере туристской деятельности. В проекте приказа предлагается передать функцию курирования и организации этой работы местным исполнительным органам, то есть, акиматам областей, городов республиканского значения и столицы.

В качестве обоснования данных поправок отмечено, что они разработаны в соответствии с пунктом 19 статьи 1 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов» от 17 июля 2025 года.