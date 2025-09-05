В Шымкенте и Карагандинской области тестируют новый подход к соцподдержке

- На сегодня все социальные обязательства выполняются в полном объеме. В следующем году процентное соотношение расходов на соцнужды оптимизируется. В целях сбалансированного расходования средств разработана единая цифровая платформа мер государственной поддержки. Основная цель – перераспределение ресурсов в пользу действительно нуждающихся. Как отмечает Глава государства, нам необходимо противодействовать психологии иждивенчества. Благодаря цифровизации мы планируем прекратить оказание государственной поддержки семьям с высоким уровнем дохода и направить эти средства людям, находящимся в кризисной ситуации, — подчеркнул Премьер-министр.

В настоящее время для апробирования скоринговой системы ведется пилот в городе Шымкенте и Карагандинской области. Далее будем масштабировать его на все регионы.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.