Удаленка и новый график: в Алматы внедряют меры для борьбы с пробками
С окончанием отпусков и началом учебного года в Алматы традиционно увеличивается транспортная нагрузка. Чтобы разгрузить дороги в часы пик, акимат города внедряет ряд мер, включая изменение графиков работы и перевод части сотрудников на удаленный режим, передает агентство Kazinform.
Новый график для госслужащих
Постановлением акима города принято решение изменить режим работы местных исполнительных органов. Для части сотрудников по соглашению сторон вводится гибкий график: начало рабочего дня перенесено с 9:00 на 8:30, при этом обеденный перерыв увеличен с 1 часа до 1,5 часа.
Также рассматривается возможность перевода части госслужащих на дистанционный формат. При этом, как отмечают в акимате, законодательство РК позволяет переводить не более 30% сотрудников на удаленку.
Для бизнеса
Акимат поддержал инициативу депутатов о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный или гибкий график как одну из мер по снижению транспортной нагрузки. Вместе с тем, окончательное решение о переходе на дистанционный формат остается за самими работодателями.
— Аппараты акимов районов направили письма предпринимателям с предложением рассмотреть возможность перевода части офисных сотрудников на гибкий или удалённый график в период со 2 по 6 сентября. Эти письма носили исключительно рекомендательный характер, — уточнили в пресс-службе.
Для учебных организаций
Чтобы снизить транспортную нагрузку, вузам и колледжам предлагается внедрить дифференцированный график начала занятий: часть учебных заведений начнет обучение с 8:00, часть — с 10:00. Такой подход позволит распределить поток в более чем 202 тысяч студентов, обеспечив их прибытие в учебные заведения в разное время и разгрузив дороги в часы пик.
Стоит отметить, что с 15 сентября ряд столичных организаций начнет работать по новому графику. Такое решение было принято, чтобы разгрузить дороги в часы пик.