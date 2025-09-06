РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Удаленка и новый график: в Алматы внедряют меры для борьбы с пробками

    С окончанием отпусков и началом учебного года в Алматы традиционно увеличивается транспортная нагрузка. Чтобы разгрузить дороги в часы пик, акимат города внедряет ряд мер, включая изменение графиков работы и перевод части сотрудников на удаленный режим, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Новый график для госслужащих

    Постановлением акима города принято решение изменить режим работы местных исполнительных органов. Для части сотрудников по соглашению сторон вводится гибкий график: начало рабочего дня перенесено с 9:00 на 8:30, при этом обеденный перерыв увеличен с 1 часа до 1,5 часа.

    Также рассматривается возможность перевода части госслужащих на дистанционный формат. При этом, как отмечают в акимате, законодательство РК позволяет переводить не более 30% сотрудников на удаленку.

    Для бизнеса

    Акимат поддержал инициативу депутатов о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный или гибкий график как одну из мер по снижению транспортной нагрузки. Вместе с тем, окончательное решение о переходе на дистанционный формат остается за самими работодателями.

    — Аппараты акимов районов направили письма предпринимателям с предложением рассмотреть возможность перевода части офисных сотрудников на гибкий или удалённый график в период со 2 по 6 сентября. Эти письма носили исключительно рекомендательный характер, — уточнили в пресс-службе.

    Для учебных организаций

    Чтобы снизить транспортную нагрузку, вузам и колледжам предлагается внедрить дифференцированный график начала занятий: часть учебных заведений начнет обучение с 8:00, часть — с 10:00. Такой подход позволит распределить поток в более чем 202 тысяч студентов, обеспечив их прибытие в учебные заведения в разное время и разгрузив дороги в часы пик.

    Стоит отметить, что с 15 сентября ряд столичных организаций начнет работать по новому графику. Такое решение было принято, чтобы разгрузить дороги в часы пик. 

    Дороги Работа Время Транспорт Пробки Алматы Авто
