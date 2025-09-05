Кто сыграет за «Кайрат» в матчах с «Реалом» и другими звездами в группе Лиги чемпионов

Согласно официальным данным подтверждено, что «Кайрат» сыграет все матчи Лиги чемпионов в Алматы на родном Центральном стадионе.

В заявку «Кайрата» на Лигу чемпионов попало 25 футболистов.

Основными вратарями заявлены 32-летний Александр Заруцкий и 21-летний Темирлан Анарбеков. В качестве запасных числятся 18-летние Шерхан Калмурза и Диас Реимов, а также 19-летний Ильдар Мендыгалиев.

В защите заявлены 21-летний Александр Мрынский, 22-летний Александр Широбоков, 18-летний Данияр Ташпулатов, 23-летний Дамир Касабулат и 23-летний Лев Кургин в качестве основных, а также 17-летний Акежан Каликулов и 18-летний Амирбек Базарбаев в качестве запасных. Основу в защите также дополняют легионеры — 28-летний Луиш Мата (Португалия), 38-летний Александр Мартынович (Беларусь), 26-летний Офри Арад (Израиль), 28-летний Лука Гадрани (Грузия) и 29-летний Егор Сорокин (Россия).

В полузащите «Кайрат» заявил 23-летнего Адилета Садыбекова, 20-летнего Олжаса Байбек, 32-летнего Еркина Тапалова в основу и запасных — 17-летнего Абылая Толеухан, 16-летнего Даулета Орынбасар и 18-летнего Азамата Туякбаева. Заявленные легионеры на данной позиции как игроки основного состава — 28-летний Гиорги Зариа (Грузия), 28-летний Дэн Глэйзер (Израиль), 26-летний Юг Станоев (Сербия) и 28-летний Валерий Громыко (Беларусь).

Нападающие «Кайрата» в Лиге чемпионов — 17-летний Дастан Сатпаев, 18-летний Рамазан Багдат, 17-летний Исмаил Бекболат, а также легионеры — 27-летний Жоржиньо (Португалия), 28-летний Эдмилсон (Бразилия) и 24-летний Рикардиньо (Бразилия).

Из 25 заявленных футболистов основы только Лев Кургин, Лука Гадрани, Данияр Ташпулатов и Исмаил Бекболат ни разу не выходили на поле в рамках квалификации Лиги чемпионов. Также в Лиге чемпионов не выпускали на поле всех резервистов.

Не секрет, что ряд футболистов основного получили травмы в августовских матчах. Однако, главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин надеется, что игроки смогут восстановиться достаточно быстро.

«У нас в основном мышечные повреждения в основном. Может быть, сказывается плотный график — приходилось долгое время играть два раза в неделю. Но у нас длинная скамейка, есть ребята, которые могут заменить и воспользоваться своим шансом. Мы надеемся, что все ребята как можно быстрее поправятся». — сказал Рафаэль Уразбахтин.

