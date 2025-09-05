Запуск 190 проектов обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге запланирован в РК

Олжас Бектенов отметил, что основной рост в стране показывают машиностроение, продукты питания, нефтепродукты и химия. За 7 месяцев текущего года объем производства обрабатывающей отрасли составил 16,2 трлн тенге, или 47,3% от общего объема промышленности, что превышает долю добывающей на 1,4%.

- В текущем году запланирован запуск 190 проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму 1,5 триллиона тенге, с созданием свыше 20 тыс. новых рабочих мест и объемом производства в 2,2 триллиона тенге, — подчеркнул Премьер-министр.

За последние 3 года в Казахстане запущено производство полипропилена, ферросилиция, спецкокса, бытовой техники, автомобильных шин, литье компонентов для грузового транспорта.

Налажено производство новых видов удобрений, строительных материалов, нефтегазового оборудования, лекарственных средств. Продолжается реализация 17 крупных проектов по созданию кластеров с высоким уровнем передела. Данные проекты предполагают максимальное использование отечественного сырья и развитие смежных производств вокруг.

В сфере ГМК, по итогам 2024 года, добыча металлических руд выросла на 7,8%, а производство металлов – на 6,9%.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.