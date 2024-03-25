На этой неделе казахстанцы по всей стране отпраздновали Наурыз. Празднование продлилось 10 дней, каждый из которых был наполнен особым смыслом. Другим важным событием стал футбольный матч в Афинах, где между собой сыграли сборные Казахстана и Греции. Наши футболисты свой шанс впервые сыграть в чемпионате Европы, к сожалению, упустили. Также накануне с Байконура к МКС отправился космический корабль «Союз МС-25». Ранее его запуск был перенесен из-за нештатной ситуации с оборудованием. Подробности читайте в обзорном материале агентства Kazinform.

Праздник весны и обновления

С этого года Наурыз в Казахстане отмечают в новом формате. По всей стране с 14 по 23 марта была объявлена праздничная неделя — декада Наурызнама. Городские улицы заранее начали украшать, в преддверии Наурыза в Казахстане даже запустили «нарядные» праздничные поезда, украшенные в этническом стиле.

Столичным пожарным и спасателям в преддверии праздника вручили ключи от квартир. Радостная новость ждала и 74-летнюю жительницу Шымкента. Для нее отстроили новый дом взамен старого, который в ноябре минувшего года серьезно пострадал в результате аварии на водосточном коллекторе. Там буквально обрушились стены. В Наурыз пенсионерка получила ключи от нового дома.

Необычно отметили праздник солдаты срочной службы воинских частей регионального командования «Юг». Они организовали целое театрализованное представление в костюмах казахских ханов и батыров.

С размахом Наурыз отпраздновали в Алматы. Более 1000 человек в образе казахских батыров, беркутчи и акынов прошлись по проспектам Абая, Достык, Абылай хана. Горожане увидели юрты на колесах, куйме невесты, верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы семи сокровищ казахского народа — «жеті қазына».

Около 3000 человек устроили праздничное шествие на центральной площади Конаева. А в Усть-Каменогорске распахнула свои двери резиденция Кыдыр ата.

В Астане во время народных гуляний провели фестиваль плова. Его по своим рецептам готовили повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Так, за два дня иностранные повара приготовили для астанчан более 2,5 тонн праздничного плова.

Постарались удивить в Наурыз и павлодарцев. На городской набережной появились лабиринт из сена, юрты-музеи, стена из лоскутных покрывал и тюльпаны в человеческий рост. На площади перед акиматом выступили звезды казахстанской эстрады.

В Петропавловске в Наурыз организовали этноаул, на площади горожан встречали двухметровые батыры. А завершилась праздничная декада днем очищения — Тазару.

Удивительно длинные выходные дали людям возможность больше времени провести в кругу родных.

Футбольные надежды

На этой неделе казахстанцы внимательно следили за новостями из мира спорта. Все дело в том, что в ночь на 22 марта состоялся матч против Греции.

Его победитель проходит в финал плей-офф Лиги наций, а победитель финала получает право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу.

Как и сотни тысяч казахстанцев, футбольный матч смотрел глава государства Касым-Жомарт Токаев.

К разочарованию фанатов, Казахстан проиграл Греции. С первых минут греки бросились вперед, сумев еще до перерыва забить четыре гола в ворота Игоря Шацкого, казахстанцы же в свою очередь отметились штангой после дальнего выстрела Игоря Чеснокова. Завершился матч со счетом 5:0.

Запуск с Байконура

Вечером 23 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 1.2а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25». Ранее произошла нештатная ситуация и экипаж эвакуировали: пуск космического корабля с международным экипажем на борту, запланированный 21 марта, был отменен за 20 секунд до старта из-за автоматического отключения после просадки напряжения химического источника тока.

Планировалось, что экипаж долетит до МКС за три часа, совершив всего два витка вокруг Земли. В соответствие с новой программой, им предстоит совершить 34 витка, сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля «Союз МС-25» с МКС запланирована на 25 марта.

Дань памяти

Омрачила праздничную неделю трагическая новость о погибших в «Крокус сити холле» под Москвой, где неизвестные устроили стрельбу. Преступники проникли в здание перед началом концерта, сразу же открыв огонь по посетителям и охранникам. Затем они проникли в концертный зал, где начали расстреливать зрителей и разбрасывать коктейли «Молотова». Уже был опубликован список из 145 пострадавших при теракте.

В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус сити холл» для граждан Казахстана открыта горячая линия: 8 (925) 897-71-14. Но, как сообщили в МИД РК, казахстанцев среди погибших или пострадавших при теракте в России не было.

После случившегося глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил россиянам соболезнования и заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан. Президент РК считает, что терроризму не может быть никакого оправдания.

Рядовые жители Казахстана не остались равнодушными и в память о жертвах теракта принесли цветы к зданию посольства РФ в Астане. Алматинцы оставляли цветы у генконсульства РФ.

Затопленные улицы

В связи с потеплением в разных регионах страны всю неделю продолжалась борьба с паводками. В Петропавловске в зоне подтоплений оказались более 100 домов. Городские улицы утопали в лужах, ливневка не работала.

В Павлодаре с затопленных улиц и дорог откачивали воду 30 ассенизаторских машин и 8 мотопомп. В областном центре талые воды едва не затопили два частных дома. Помогли сотрудники ДЧС.

В Актюбинской области затопило участок трассы. В Ерейментауском районе Акмолинской области в зонах возможного подтопления оказались около 400 строений и более 1700 человек.

В праздники спасателям пришлось спасать от подтопления село в ВКО.

Для кого ОСМС

На этой неделе казахстанцам рассказали, какие изменения внесут в систему оплаты ОСМС.

Возможно, в скором времени оплачивать ОСМС мы будем по принципу справедливости. Для большей части населения ничего не изменится, больше станут платить люди с высоким достатком.

При этом казахстанцам с подозрением на социально-значимые заболевания (ВИЧ, гепатит, рак, сахарный диабет и другие), вне зависимости от статуса застрахованности, будет доступна бесплатная диагностика.

ЧП на шахте

Пару дней назад в Карагандинской области на шахте имени Ленина произошло ЧП. Зафиксировано повышение уровня углекислого газа на центральном конвейерном уклоне. Известно, что нештатная ситуация возникла при проведении испытаний систем вентиляции.

Жертв нет. В шахте находилось 70 человек. Их эвакуировали на поверхность.

Милые кадры

В новостной повестке этой неделе было и чему умилиться. Несколько дней назад в Сети появилось новое фото президента Франции с казахскими тазы. На снимке Эммануэль Макрон кормит собак породы тазы по кличке Жюль и Жанна. Их еще пятимесячными щенками французскому лидеру подарил Касым-Жомарт Токаев.