Наурыз с размахом празднуют алматинцы - фоторепортаж

В Алматы десятки тысяч жителей и гостей мегаполиса вышли на главную площадь, чтобы встретить один из самых ярких и долгожданных праздников в году. Фотокорреспондент агентства Kazinform вместе с горожанами прогулялся по улицам и запечатлел праздничную атмосферу.

Мероприятие началось утром с шествия — прохождения каравана «Көш. Наурыз — думан». Более 1000 человек в образе казахских батыров, беркутчи и акынов прошлись по проспектам Абая, Достык, Абылай хана. Горожане увидели юрты на колесах, куйме невесты, верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы семи сокровищ казахского народа — «жеті қазына». Праздничный караван закончился на площади Астана, где развернулись основные события.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

На площади проходит гала-концерт «Наурыз — береке бастауы». На сцене развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором участвуют актеры, детские и танцевальные коллективы. Здесь перед гостями выступают артисты театров, звезды эстрады, известные группы и инструментальные ансамбли. Ожидается, что концерт будет проходить два дня, 21 и 22 марта с 11:00 до 22:00 часов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В праздничных мероприятиях по случаю Наурыза также принимал участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выступил с поздравительной речью.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

— Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития нашего общества. Мы определили основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех наших граждан. Наурыз мейрамы олицетворяет единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед алматинцами.

Также на пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы развернуты специальные палатки, где работают выставки художников и ремесленников. Гости могут ознакомиться с технологией ковроткачества, росписи шелка и керамики, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной. Параллельно проходит спортивный фестиваль.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Всех жителей и гостей здесь развлекают аниматоры, организованы розыгрыши подарков. Многие гости поделились своими впечатлениями, рассказали о важности Наурыз мейрамы, поздравили всех казахстанцев с этим весенним праздником.

— Поздравляю всех казахстанцев с Наурыз мейрамы — праздником, символизирующий приход весны и начало нового года! Для нашей семьи Наурыз — один из самых важных праздников, так как он является началом нашей традиции. Обычно праздник Наурыз мы отмечаем всей семьей, с Наурыз коже. Сегодня я участвовала в шествии «Көш. Наурыз-Думан» и мне все понравилось. В этот прекрасный день я хочу поздравить всех с праздником, желаю каждой семье много радости, тепла и любви, — сказала алматинка Назерке Жумадилова.

Первый заместитель председателя республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» Мамедов Аллахверди Али оглы также поздравил жителей с праздником.

— Наурыз — это Новый год, новая жизнь, весна. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Этот праздник мусульманский мир отмечает давно. И считаю, что каждый мусульманин обязан у себя дома отмечать Наурыз. Сегодня в своем выступлении Президент Казахстана сказал, что «Наурыз мейрамы олицетворяет единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны». Я уверен, что наш единый народ построит вместе Новый Казахстан. Сегодня прекрасный день, всех казахстанцев поздравляю с наурыз мейрамы. Пусть этот праздник принесет счастья, благосостояния, мира и добра в каждую семью, — сказал он.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Стоит отметить, что Наурыз одновременно проходит во всех районах города. Сегодня и завтра в каждом районе запланированы концерты и другие праздничные мероприятия.

В Алатауском районе концертная программа будет идти три дня с 21 по 23 марта с 11:00 до 14:00 на площади перед театром традиционного искусства «Алатау» (микрорайон Нуркент, 6).

В Ауэзовском районе концертная программа пройдет 22 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед районным акиматом (проспект Алтынсарина, 23).

В Бостандыкском районе показ юрт, выставка ручных изделий и концертная программа состоятся 21 марта с 11:00 до 14:00 на площадке перед ТРЦ «Mega Center Alma-Ata» (улица Розыбакиева, 247а).

В Жетысуском районе праздничные мероприятия, включающие концертную программу с участием звезд казахстанской эстрады, пройдут 21 марта с 10:00 до 14:00 в парке «Гульдер» в микрорайоне Кулагер (улица Серикова, 2А).

В Турксибском районе праздничные концерты, сопровождаемые показательными выступлениями по национальным видам спорта, состоятся 21 марта с 11:00 до 15:00 в парке имени С. Сейфуллина (улица Шолохова, угол улицы Щербакова).

В Наурызбайском районе концертная программа состоится 22 марта с 11:00 до 15:00 на проспекте Абая (между проспектом Алатау и улицей Строительной).

В Алмалинском районе ключевые мероприятия пройдут на площади «Астана»: 21 марта с 11:00 до 22:00 и 22 марта с 12:00 до 22:00 будет представлена праздничная программа, театрализованное шоу, выступление артистов цирка, игры по национальным видам спорта и др.

На алматинском Арбате (пересечение пр. Жибек жолы и ул. Панфилова) 21 марта с 11:00 до 19:00 состоится выступление актеров театра кукол, артистов народного жанра, а также книжная ярмарка и выставка ремесленников. 22 марта с 13:00 до 18:30 запланировано выступление этно-фольклорных коллективов.

Также на пешеходной улице Панфилова перед зданием КазНАИ им. Жургенова 21 марта с 11:00 до 18:00 будет праздничная программа театра кукол, популярных музыкальных коллективов и студентов Академии искусств. Там же 22 марта с 13:00 до 18:30 состоится концертная программа с участием творческих коллективов этнокультурных объединений, артистов «Алматы әуендері» и вокально-инструментального ансамбля.

В Медеуском районе 21 марта в 12:00 на площади имени Абая пройдет международный фестиваль «Nauryz Fest» в рамках празднования Наурыз мейрамы, который объединит культуру и традиции стран, празднующих Наурыз. Также здесь 21 и 22 марта с 19:00 до 22:00 с участием звезд эстрады состоится концерт.