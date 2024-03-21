Около 3000 человек устроили праздничное шествие на центральной площади Конаева

Жители Алматинской области ярко и насыщенно встретили праздник Наурыз. Проводились выставки, спортивные соревнования, игры и концерты. Главное праздничное шествие прошло на центральной площади Конаева 21 марта, передает агентство Kazinform.

Около 3000 человек приняли участие в шествии, представив уникальные темы, отражающие историю и культуру каждого района.

Жители разных районов выходили в национальных нарядах, представляя свои обычаи и традиции.

Представители Енбекшикасахского района вышли в одежде саксих войнах, Жамбылского района в образе батыров, Илийского района с элементами кочевников. С инсталляцией «Тайқазан» прошли представители Кегенского района, с культурой охотничьего промысла представители Карасайского района. В виде колесниц с невестами представители Талгарского района, на ретро автомобиле с открытым верхом в образе Д. А. Конаева представлен Балхашский район.

«Достық көші» с инсталляцией пекущей тандырной печи и тележками полными овощей и фруктов вышел Уйгурский район.

В конце колонны прошли представители сфер культуры, спорта, молодежи и Ассамблеи области.

На центральной площади города колонну встретили представители города Конаев с национальными традициями под названием «Ата-дәстүр». Колонны не просто шли по улицам, а превращали свое шествие в яркое театрализованное представление.

— Дорогие земляки! В этом году праздник Наурыз выпадает на месяц священного поста. Желаю исполнение всего задуманного. Пусть Наурыз укрепит нашу дружбу и приведет к покорению великих вершин. В каждый дом принесет радость и много счастья! — поздравил всех присутствующих аким области Марат Султангазиев.

Кульминацией празднования стало театральное представление «Жаңа күн», раскрывающее историю и философию Наурыза, в котором приняли участие около 200 человек.